「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。すでに広島東洋カープが立石正広内野手（創価大）のドラフト1位指名を公言するなど動きが見られているが、隠れた逸材も少なくない。ここでは、ドラフト“隠し玉”とも目される有力候補を取り上げたい。

篠崎国忠（しのざきくにただ）

[caption id="attachment_235313" align="aligncenter" width="530"] 徳島インディゴソックスの篠崎国忠（写真：産経新聞社）[/caption]

・ポジション：投手

・投打：右投右打

・身長／体重：193cm／100kg

・生年月日：2005年6月12日

・経歴：修徳高‐四国IL・徳島

高卒2年目の今季は、自己最速を更新する157キロを計測するなど、独立リーグで急成長を遂げた篠崎国忠。恵まれた体格も相まって、ドラフト上位指名の可能性が取り沙汰されている。

修徳高時代から最速148キロを記録し、好投手として注目を集めていた篠崎。しかし、高校卒業時のドラフト会議では指名漏れとなり、徳島インディゴソックスに進んだ。

高卒1年目の昨季は、フィジカル強化を中心に取り組み、公式戦では2試合の登板にとどまった。それでも今季は、コンスタントに実戦登板を重ね、最終的に19試合登板（9先発）、2勝4敗1セーブ、防御率3.80、奪三振率9.32をマーク。

最速157キロのストレートと140キロ前後のフォークを武器に、奪三振能力の高さが光った。

今年で大学2年生の世代とまだまだ若く、将来性も高く評価されている。近年は独立リーグから多くの選手が支配下指名を受けており、その流れに乗り、今秋のドラフトでは上位指名が期待されている。

冨重英二郎（とみしげえいじろう）

・ポジション：投手

・投打：左投左打

・身長／体重：178cm／78kg

・生年月日：2001年6月1日

・経歴：東海大相模高‐国際武道大‐バイタルネット‐BCリーグ・神奈川

BCリーグに彗星のごとく現れ、ドラフト戦線に名乗りを挙げている冨重英二郎。最速151キロの本格派左腕として、多くのスカウトが熱視線を送る逸材だ。

東海大相模高では3年夏に甲子園出場を果たすも、登板機会はなし。国際武道大では3年秋からリーグ戦での登板機会を得たが、目立つ実績を残せなかった。

大学卒業後は、社会人野球のバイタルネットに入社。しかし、NPB入りを目指すためにわずか1年で退社し、2025年からBCリーグ西地区に所属する神奈川フューチャードリームスへ加入した。

今季は自己最速を更新する151キロを計測するなど、大きく飛躍。BCリーグでは10試合（53回2/3）を投げ、3勝2敗、64奪三振、防御率2.01の好成績をマークし、最優秀防御率に輝いた。

さらに、NPB球団との交流戦でも好投を披露し、プロ入りに向けて猛アピールを見せている。

BC・神奈川から支配下指名となれば、史上初となる。球団の歴史に名を刻めるか、注目が集まる。

池田凛（いけだりん）

・ポジション：内野手

・投打：右投左打

・身長／体重：175cm／82kg

・生年月日：2003年3月9日

・経歴：履正社高‐明治大‐四国IL・徳島

高校時代には、全国制覇の経験を持つ池田凛。大学時代はリーグ戦にほとんど出場することができなかったが、独立リーグで再び輝きを放ち、ドラフト候補に浮上している。

履正社高時代には1年秋から二塁のレギュラーに定着し、2年夏には1学年上の井上広大（現：阪神）らとともに甲子園優勝を経験。高校卒業後は名門・明治大に進学した。

しかし、明治大では宗山塁（現：楽天）らの存在もあって、在籍4年間でリーグ戦の出場はわずか1試合のみ。それでもNPB入りを目指し、2025年から徳島インディゴソックスに加入した。

今季は開幕から二塁のレギュラーを務め、69試合出場、打率.305、9本塁打、59打点、21盗塁、出塁率.494の好成績をマーク。ミート力と選球眼の高さが光り、入団1年目から結果を残した。

主に二遊間を守り、四国アイランドリーグを代表する内野手に成長した池田。ドラフト指名に大きな期待がかかる。

大坪梓恩（おおつぼしおん）

[caption id="attachment_235314" align="aligncenter" width="530"] 石川ミリオンスターズの大坪梓恩（写真：産経新聞社）[/caption]

・ポジション：外野手

・投打：右投右打

・身長／体重：190cm／105kg

・生年月日：2004年2月2日

・経歴：屋久島おおぞら高‐日本プロスポーツ専門学校‐日本海リーグ・石川

190センチ・105キロと恵まれた体格を誇るロマン砲として、ドラフト戦線に浮上した大坪梓恩。異色の経歴を持つスラッガーとして、注目が集まっている。

高校は、通信制の屋久島おおぞら高を卒業。日本プロスポーツ専門学校でのプレーを経て、2024年から日本海リーグの石川ミリオンスターズに加入した。

昨季は23試合の出場にとどまり、打率.240、3本塁打、20打点と目立つ成績を残せず。それでも入団2年目の今季は、右翼のレギュラーを奪取し、40試合出場、打率.296、8本塁打、32打点、11盗塁の好成績をマーク。

類い稀な肉体から卓越したパワーを示し、リーグ最多本塁打を記録した。

異例のキャリアを歩んできたが、大卒2年目の社会人選手と同世代となる。ドラフト指名はあるのか、動向が注視される。

知念大成（ちねんたいせい）

[caption id="attachment_235312" align="aligncenter" width="530"] オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの知念大成（写真：産経新聞社）[/caption]

・ポジション：外野手

・投打：左投左打

・身長／体重：181cm／75kg

・生年月日：2000年4月27日

・経歴：沖縄尚学高‐沖縄電力‐オイシックス

昨季はイースタン・リーグの首位打者に輝いたが、まさかのドラフト指名漏れを経験した知念大成。攻守でさらなるレベルアップを示しており、今季もドラフト候補に浮上している。

沖縄尚学高では、主に投手として活躍した知念。沖縄電力でも入社2年目まで投手としてプレーし、3年目以降は外野手に専念した。

昨季からファーム新規参入のオイシックス新潟アルビレックスBCに入団すると、116試合の出場で打率.323、4本塁打、39打点、12盗塁の好成績をマーク。二軍の首位打者を獲得したが、同年のドラフト会議で名前を呼ばれることはなかった。

それでも今季は、116試合出場、打率.286、9本塁打、66打点、5盗塁と長打力アップをアピール。

さらに、俊足と強肩を活かしたセンター守備も向上させており、即戦力の外野手としてドラフト指名を狙っている。

25歳という年齢がネックになるが、2年連続ファームで優秀な数字を残しているだけに、指名を検討する球団もありそうだ。

能登嵩都（のとしゅうと）

[caption id="attachment_235311" align="aligncenter" width="530"] オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの能登嵩都（写真：産経新聞社）[/caption]

・ポジション：投手

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／85kg

・生年月日：2001年9月4日

・経歴：旭川大高‐桐蔭横浜大‐オイシックス

入団2年目の今季は、イースタン・リーグで投手4冠を獲得するなど、傑出したパフォーマンスを見せた能登嵩都。急成長を遂げ、ドラフト戦線に浮上した。

旭川大高では3年夏に甲子園出場を果たし、星稜高・奥川恭伸（現：ヤクルト）と投手戦を演じ、話題を集めた。

しかし、桐蔭横浜大ではコンディション不良に苦しみ、リーグ戦での登板機会はごくわずかに限られた。

大学卒業後にファーム新規参入のオイシックス新潟アルビレックスBCに入団。昨季は救援を中心に35試合に登板したが、5勝4敗、防御率4.88と思うような結果を残せなかった。

それでも今季は、先発として23試合（128回）を投げ、12勝4敗、勝率.750、102奪三振、防御率2.60の好成績をマーク。イースタン・リーグの投手4冠（防御率・勝利・勝率・奪三振・最優秀防御率）に輝いた。

今年で大卒社会人と同年齢だが、ドラフト指名の可能性も十分にありそうだ。

