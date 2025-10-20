マンチェスター・シティに所属するスペイン代表MFロドリは、負傷によって今後2試合を欠場する可能性が高いようだ。19日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。

昨年9月に負った右ひざ前十字じん帯断裂の大ケガから復活し、今シーズンはここまで7試合に出場しているロドリだが、現地時間5日に行われたプレミアリーグ第7節ブレントフォード戦の前半に負傷交代。試合後にジョゼップ・グアルディオラ監督は「ハムストリングに少し痛みを感じたが、それほどひどくはないようだ。重要なのはそれほど大きな痛みではないということだ」と明かしていた。

しかし、ロドリはFIFAワールドカップ26欧州予選の2試合に臨むスペイン代表メンバーから離脱し、現地時間19日に行われたプレミアリーグ第8節エヴァートン戦も欠場。報道によると、現地時間21日に控えるビジャレアルとのチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節、さらには26日のプレミアリーグ第9節アストン・ヴィラ戦を欠場することが濃厚だという。

グアルディオラ監督はロドリの状態について「ビジャレアル、そしてアストン・ヴィラとの試合に関しては出場できるとは思わない。長くはならなさそうだが、筋肉の問題なので注意が必要だ。リスクを冒さぬよう努めてきたがそれができなかった。様子を見てみよう」と言及。筋肉に問題を抱えており、少なくとも今後2試合を欠場する見込みであると明かしている。

マンチェスター・シティは直近の公式戦8試合負けなしと好調を維持しており、覇権奪還を目指すプレミアリーグでは首位アーセナルと「3」ポイント差の2位に位置。CLリーグフェーズではここまで1勝1分の8位となっている。