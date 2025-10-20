Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「20代まるまるミセスな僕が、20代のラストをどう締めくくるのか…」29歳の抱負に大森元貴も「楽しみだね！」

10月13日（月・祝）の授業（放送）では、10月8日に29歳の誕生日を迎えた若井の誕生日スペシャルを実施しました。
大森：いやー、若井さん！ あらためて、29歳はどんな1年にしたいですか？ ちゃんと生徒（リスナー）のみんなに伝えとかなきゃいけないこと、ない!?
藤澤：抱負をちゃんと言っておいたら！
若井：そうだね、29歳ですからね。20代ラストですから！ ミセスが始まったのが、16歳か。で、20代まるまるミセスですからね、僕！
大森：みんなそうなのよ（笑）。
若井：20代まるまるミセスな僕が、20代のラストをどう締めくくるのか！ また新たなことが始まるのかもしれないし、昔から大事にしているものを変わらず大事にし続けることもするし！
若井：だから……（喉を整えて）…みなさん、楽しみにしててくださいね！ 29歳の若井滉斗も。
大森：楽しみだね（笑）。
若井：どんどん言っていきたいです、「29歳です！」って！
