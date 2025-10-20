米津玄師、Mrs. GREEN APPLE、BE:FIRST、=LOVE、スピッツ…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（10月18日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。10月18日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（10月18日（土）付）を発表しました。初登場！ 10月3日（金）に配信リリースされた楽曲で、TVアニメ「太陽よりも眩しい星」のオープニングテーマに起用されています。初登場！ 同曲は、12月3日（水）に発売されるアコースティックアルバム『Acoustic Album 1』から、リリースに先駆けて10月1日（水）に先行配信されました。初登場！ 10月6日（月）に配信リリースされた47枚目のシングルで、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のオープニング主題歌です。ランキング圏外から再登場！ 同曲は、10月8日（水）にリリースされた約4年ぶりのニューアルバム『あにゅー』に収録されています。初登場！ 同曲は、10月8日（水）にリリースされた19枚目のシングルで、CD売り上げが好調でランクイン！初登場！ 10月3日（金）に配信リリースされた楽曲で、現在公開中のホラー映画「火喰鳥を、喰う」の主題歌となっています。先週3位から1ランクダウン↓ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」エンディング・テーマが3週連続でランクイン。10月2日（木）から米津玄師YouTube公式チャンネルで2人の対談動画が公開されています。初登場！ TVアニメ「ワンダンス」のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲で、10月29日（水）にリリースされる初のベストアルバム『BE:ST』の新曲として収録されています。先週1位から1ランクダウン↓ 9月28日（日）にリリースされた楽曲が3週連続でランクイン。Mrs. GREEN APPLEは来年1月1日（木・祝）からフェーズ3が開幕。また、来年の秋に6枚目のアルバムをリリースすることも発表されました。そして、今週の第1位は……？先週の2位から1ランクアップ↑ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌が4週連続のランクイン！ 同曲のストリーミング累計の再生数が1億回を突破！ これはオリコン史上最速だそうです。――番組ではほかにも、ゲストパートに平井 大さんが登場。10月15日（水）に配信リリースされた新曲「f.r.i.e.n.d.s」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ