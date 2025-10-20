世界最大級のK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』(11月28日・29日、香港・Kai Tak Stadiumで開催)が、TELASAで生配信される。

『2025 MAMA AWARDS』

『MAMA AWARDS』は1999年に『Mnet映像音楽大賞』としてスタートし、09年に『Mnet ASIAN MUSIC AWARDS(MAMA)』に、22年に『MAMA AWARDS』となり、26年以上にわたってK-POPをけん引している。

過去にはBIGBANG、少女時代、BTS、SEVENTEENなど、数多くのK-POPアーティストたちが授賞。MAMA AWARDSの授賞こそがK-POPアーティストにとって最高の栄誉であり、その実力と人気の揺るぎない象徴と言われてきた。

昨年はアジアを超え、K-POP授賞式としては初めて、世界音楽市場1位のアメリカへ進出。アカデミー賞授賞式が毎年開催される場所である、米・ロサンゼルス「ドルビー・シアター」で『2024 MAMA AWARDS』が開催され、K-POPの歴史にまた新たな金字塔を打ち立てた。

出演者による特別なパフォーマンスや演出、普段は見ることができないコラボなど、毎年『MAMA AWARDS』のステージは開催当日まで大きな注目を集めている。また、『2025 MAMA AWARDS』は、アジアをはじめ、アメリカやヨーロッパなど世界各地でリアルタイム配信され、世界中のファンが同じ時間に熱狂を共有することになる。

授賞式とライブパフォーマンスだけでなく、授賞式の前に行われるレッドカーペットの模様も、日本語字幕付きで生配信。後日アーカイブ配信も予定されている。

20日からは、TELASAで過去3年分の授賞式のアーカイブ配信をスタート。BTSが6冠を達成し、史上初の「MAMA Platinum」を受賞、KARAの電撃復活後初ステージが実現した『2022 MAMA AWARDS』、SEVENTEENが感動のスピーチを披露した『2023 MAMA AWARDS』、BIGBANGの9年ぶりとなる再結集が話題になった『2024 MAMA AWARDS』が視聴できる。