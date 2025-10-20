今日の運勢は？★10月21日（火）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年10月21日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月21日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？今日は周りの助けから希望の光が差し込みはじめる時期かもしれません。周囲の温かさに気づくことで、心が穏やかに回復していきそうです。前向きな一歩を踏み出す力になるでしょう。信頼を大切にすることで、新たなつながりが生まれていく予感があります。今は方向を見直すための大切な時期のようです。勢いだけで動くよりも、目的を明確にしてから一歩ずつ進むことで安定した結果につながりそうです。今は力を整える時期として、心のバランスを取り戻すことが鍵になるでしょう。自分の心が少し疲れてしまう時期かもしれません。優しさが深いほど、無理をしてしまうこともありそうです。今は他人を癒やすより、自分の感情を整えることを意識すると良いでしょう。本来の直感や愛の温かさがゆっくりと戻ってきそうです。心の中で本当にやりたいことの方向を見直すタイミングのようです。外に求めるよりも、まずは自分を優しく満たすことで流れが整っていくでしょう。感情を押し込めずに受け止めることで、再び素直な愛の循環が生まれていく予感があります。人間関係について考える瞬間がありそうです。自分の心が本当に求めているつながりを大切にすると良さそうです。一時的な疎外感の中にも、本音を見つめ直すきっかけが隠れているでしょう。素直な関係を築くことで、再び心から笑える流れが戻ってきそうです。心が温まるような出来事が訪れそうです。支えてくれる存在に気づけるかもしれません。困難の中にあったからこそ見える優しさや希望が、再び前へ進む力となっていくでしょう。小さな安心を大切にすることで、新たな扉が静かに開いていきそうです。物事のバランスを取ることが求められる時期のようです。感情よりも理性を意識して判断することで、公平で穏やかな流れが生まれていきそうです。信頼を深めるきっかけになるでしょう。自然な流れで調和と安定がもたらされていく予感があります。新しい始まりに向かう前の調整期間のようです。焦って進むよりも、今は足もとを固めることが大切です。直感に頼りすぎず、少し冷静に状況を見つめ直すことで、次に踏み出す勇気や方向性が見えてくるでしょう。自由は慎重さとともに活かせそうです。手放せなかった思いから、少しずつ解放されていく流れがありそうです。自然な形で距離をとることで心が軽くなっていくかもしれません。新しい視点を受け入れることで、よりスムーズな選択ができるようになるでしょう。自分を大切にすることが、次の幸運を呼び込む鍵となりそうです。思っていたことが伝わらなかったり、言葉の選び方に迷いが生じたりする場面があるかもしれません。一度立ち止まり冷静に考えることで、誤解を防ぎやすくなりそうです。丁寧な対話が信頼を深めるきっかけになるでしょう。新しい気づきを得られるタイミングになりそうです。これまでの努力が少しずつ実を結び、嬉しい手応えを感じられる時期かもしれません。自信を持って進むことで、周囲からの信頼や評価も自然と高まっていきそうです。結果よりもそこに至る過程を大切にすることで、さらに確かな成功へとつながる予感があります。誠実な姿勢が次のチャンスを呼び込むきっかけになるでしょう。小さな意見の違いですれ違いが起きる可能性があります。それは、相手とより深く理解し合うための通過点のようです。自分の想いを素直に表現すると新たな調和が生まれていく可能性があります。会話を大切にすると良い流れになって行きます。穏やかに立ち止まることで、見えてくるものがありそうです。今は心と体を休めてエネルギーを整える時期かもしれません。過去を振り返る時間が新たな気づきをもたらし、次に進む準備を自然に整えてくれるでしょう。心が穏やかな瞬間に未来へのヒントが隠れているようです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/