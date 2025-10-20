イタリアからスペシャリストが来日！マセラティクラシケの「出張認証」がスタート

マセラティジャパンのPDIセンターには多彩なマセラティクラシックが集結していた。そう、現在、マセラティクラシケの出張認証がここで行われており、本国マセラティクラシケのマネージャーとスタッフが、隔離されたスペースで日々、車両のチェックにいそしんでいるのだ。

【画像】イタリアへの車両輸送不要！マセラティクラシケが、日本を皮切りとして出張認証を開始（写真16点）

マセラティクラシケのクラシケ認証制度は2022年にスタートして、これまで約100台の認証を行っている。対象車種は生産から20年を経過した個体となり、まもなくフェラーリ傘下時代のグラントゥーリズモ、クアトロポルテⅤの初期モデルまでが対応可能となる。Tipo26からキャラミまでを「オールドタイマー」、クアトロポルテⅢからフェラーリ傘下時代初期までが「ヤングタイマー」、そしてMC12を含む生産台数100台以下のごく少量生産モデルを「スペシャリティ」、という３つのカテゴリー分類される。

とはいっても、やはり中心となるのは1960～1980年代のモデルであろう。今回、PDIセンターに並んだ第1回目の認証ラインナップは1965年セブリング・シリーズ2、1965年ミストラル・スパイダー、1968年ギブリ、1970年インディ、1972年ギブリSS、1998年3200GTの6台。オルシ家時代からフェラーリ時代まで幅広いラインナップが並んでいた。

本来ならば、事前の書類審査の後、イタリアのマセラティ本社工場内にあるマセラティクラシケ・ファシリティに車両を持ち込み、認証を受ける必要がある。しかし、マセラティクラシケは、日本を皮切りとしての出張認証を行うことを決断したのだ。ちなみに、日本に続いては、北米における出張認証が予定されている。やはり、マセラティのクラシックに関して、これまで多数の問い合わせがあり、またオリジナリティに拘る真摯なファンが多いという”実績”から日本がその第一弾としてセレクトされたという。

事前申請として車体番号、エンジン番号をはじめとして、指定箇所の写真の送付が求められ、その審査により認証可能と想定される個体のみが本審査へと進む。

持ち込まれた車両はアーカイブと厳密に照らし合わされ、そのオリジナリティがチェックされる。そのコンテンツは300に渡るチェック作業から成り立つ厳密なもので、エンジン内のオイルの分析、エンジンコンプレッション・テスト、排気ガスの分析などまでが含まれる。これはクラシック・マセラティを楽しんでいく上でたいへん重要な情報となるであろう。「現在のコンディションをオーナーに理解してもらい、今後どんなメインテナンスやレストアを行う必要があるのかを理解してもらうことが重要だと考えています」とマセラティクラシケのマネージャーであるクリスティアーノ・ボルツォーニは語る。つまり単にオリジナルと異なった箇所を指摘するだけが、目的ではないのだ。

たとえば、明らかにオリジナルと異なった形状のボディであったり、燃料系をインジェクションからキャブレターへと換装されていたりというような、車両としてのキャラクターが変わってしまっているものは認証対象にならない。

一方で、ボルツォーニが例として挙げたのがある個体のクロームバンパーだ。よく眺めてみるなら、ボディ形状とマッチしていない（ギャップが均一でない）ポイントがある。しかし、彼らは年代によってボディシェイプが変わっていることを知っており、オリジナルのパーツを入手してもそのままではマッチしないことがあることがしばしば起こる。そういったバックグラウンドを理解した上で、マセラティクラシケは、これからの改善ポイントのひとつとして認証ブックのリストに指摘を記載する。このようなケースは、クラシケ認証に合致しないとは判断されず、将来への改善ポイントとしてアドバイスが与えられる。

出張認証に当たっては、通常の認証コストに加えて、スタッフの滞在経費がプラスされるから、認証に関わる合計金額は少々アップする。その金額が高いか安いかの判断は人それぞれであろうが、愛車をイタリアへ送って、再び戻すという手間とコストを考えるなら、ホスピタリティ充分な企画ではないだろうか。事実、この出張認証サービスにはかなりの申し込みがあり、第二期の出張認証開催も確定している。今後もリクエストに応じて、このシステムは継続されるであろう。

クラシケ・プログラムには、この認証サービスと共に、もうひとつ重要なサービスが含まれる。それは各車両の生産証明の発行をはじめとした、オリジナルの状態がどうであったかを解読できる文書サービスの提供だ。こちらの充実具合はライバルメーカーの比ではなく、工場出荷以降の情報も、個体によっては記録されている。オーナーは、クラシケ・ディビジョンのアーカイブ部門とコンタクトすることで、比較的廉価にそういった資料を受け取ることができるのだ。

かなりハードルが下がったマセラティのクラシケ認証制度、大いに注目したい。

文：越湖信一 写真：マセラティ ジャパン

Words: Shinichi EKKO Photography: Maserati Japan