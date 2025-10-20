まるごと一冊UVERworld「Rolling Stone Japan Collector’s Edition」発売決定

まるごと一冊「UVERworld」をフィーチャーしたRolling Stone Japan Collectors Editionが発売決定。初回限定特典付きで12月4日（木）より全国の書店およびネット通販で販売開始。

2025年に結成25周年、デビュー20周年を迎えたUVERworldを特集した、Rolling Stone Japanの特別別冊「Rolling Stone Japan UVERworld 25th Year SPECIAL COLLECTORS EDITION」が、12月4日（木）より発売される。

6月14、15日には東京・東京ドームでワンマンライブ「UVERworld LIVE "EPIPHANY" at TOKYO DOME」を開催し、2DAYSで9万2000人動員、熱狂の渦を巻き起こし、7月2日には最新アルバム『EPIPHANY』をリリース、11月からは冬のツアー「UVERworld 2025 WINTER TOUR "BOOM GOES THE WORLD"」でライブハウス、ホール、アリーナを巡るなど、さらなる未来へ進み続けているUVERworld。

今回、Rolling Stone Japanがそんな彼らの魅力を一冊に凝縮。

本書には、メンバー全員によるクロストークと、個々の想いに迫る個別インタビューの両方を収録。フォトグラファー・フジイセイヤによる撮り下ろし写真とともに展開する。さらに、今年6月に開催された東京ドーム公演の撮り下ろし写真や、オリジナルアルバム全レビュー、TAKUYA∞がライブで語った名言をまとめたページなど、メンバー間の絆、UVERworldの唯一無二の音楽性がどのように生まれたのかに迫った”永久保存版”だ。

また、本誌のデジタル特典として、表紙アザーカット+メンバーソロカットのダウンロードも可能となっており、スマートフォンなどでいつでも楽しむことができる。

Rolling Stone Japan vol.30増刊 特別版（発行CEミュージッククリエイティブ）

媒体名：Rolling Stone Japan UVERworld 25th Year SPECIAL COLLECTORS EDITION

発売日：2025年12月4日（木）

定価：3,000円（税込）

ISBNコード：9784484148175

Cコード：9473

雑誌コード：66092-92

寸法：A4変 W232mm×H297mm

ページ数：100P（予定）

封入付録：デジタル特典：表紙アザーカット+メンバーソロカット

※初回生産限定付録

発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社

発売元：株式会社CEメディアハウス

※UVERworld 2025 WINTER TOUR "BOOM GOES THE WORLD"

愛知・広島・横浜・東京・福岡公演にて会場での販売も予定しております。

▶︎会場特典：ポストカード（予定）

ご予約：こちら / オフィシャルECサイト