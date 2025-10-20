「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ」第6戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの試合が20日、みずほPayPayドームで開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
ソフトバンクの先発マウンドを託されたのは、今季24試合登板で12勝3敗、防御率1.46の好成績を残したリバン・モイネロ。日本シリーズをかけた運命の一戦で、実力を存分に発揮したい。
崖っぷちからの3連勝でタイに持ち込んだ日本ハムは、達孝太が先発。今季16試合の登板で8勝を挙げた若手右腕は、チームを日本シリーズ進出に導けるか。
試合は、18時00分プレイボール予定となっている。
先攻：北海道日本ハムファイターズ
1番（左）水谷瞬
2番（中）矢澤宏太
3番（指）フランミル・レイエス
4番（三）郡司裕也
5番（一）清宮幸太郎
6番（右）万波中正
7番（二）石井一成
8番（捕）進藤勇也
9番（遊）水野達稀
（投）達孝太
後攻：福岡ソフトバンクホークス
1番（中）周東佑京
2番（遊）川瀬晃
3番（右）柳町達
4番（左）柳田悠岐
5番（三）栗原陵矢
6番（指）山川穂高
7番（二）野村勇
8番（捕）海野隆司
9番（二）牧原大成
（投）リバン・モイネロ
