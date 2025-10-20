「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ」第6戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの試合が20日、みずほPayPayドームで開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

ソフトバンクの先発マウンドを託されたのは、今季24試合登板で12勝3敗、防御率1.46の好成績を残したリバン・モイネロ。日本シリーズをかけた運命の一戦で、実力を存分に発揮したい。

崖っぷちからの3連勝でタイに持ち込んだ日本ハムは、達孝太が先発。今季16試合の登板で8勝を挙げた若手右腕は、チームを日本シリーズ進出に導けるか。

試合は、18時00分プレイボール予定となっている。

先攻：北海道日本ハムファイターズ

1番（左）水谷瞬

2番（中）矢澤宏太

3番（指）フランミル・レイエス

4番（三）郡司裕也

5番（一）清宮幸太郎

6番（右）万波中正

7番（二）石井一成

8番（捕）進藤勇也

9番（遊）水野達稀

（投）達孝太

後攻：福岡ソフトバンクホークス

1番（中）周東佑京

2番（遊）川瀬晃

3番（右）柳町達

4番（左）柳田悠岐

5番（三）栗原陵矢

6番（指）山川穂高

7番（二）野村勇

8番（捕）海野隆司

9番（二）牧原大成

（投）リバン・モイネロ

【了】