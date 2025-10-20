千葉ロッテマリーンズは20日、12月20日(土)、21日(日)にホテルスプリングス幕張･スプリングスホールにて「M☆Splash!! 2025 Last Revue」を開催すると発表した。

球団公式チアパフォーマーM☆Splash!!の2025シーズンメンバーでお届けする最後のステージとなり、M☆Splash!!メンバーのほか球団公式マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんも出演。

チケットはMチケットオンラインにて販売され、企画チケットとして「公演中の撮影可能権利」や「M☆Splash!!写真撮影会」の特典が付いたチケットも販売される。

＜M☆Splash!! 2025 Last Revue 詳細＞

【開催日】12月20日(土)、21日(日)。計2日間。

【会場】ホテルスプリングス幕張 スプリングスホール

【出演者】M☆Splash!!、マーくん、リーンちゃん、ズーちゃん

【時間】開場：16時00分、開演：17時00分、終演：19時00分 。

【価格】SS席：22,000円、S席：11,000円、A席(1階)：6,600円、B席(2階)：6,600円。

※SS席には「公演中の撮影可能権利」と「M☆Splash!!写真撮影会」、S席には「M☆Splash!!写真撮影会」の特典付

【チケット情報】SS席・S席(抽選)：申込期間10月24日(金)10時00分〜10月27日(月)22時00分。当落発表10月31日(金)。A席・B席(抽選)：申込期間11月4日(火)10時00分〜11月10日(月)22時00分。当落発表11月14日(金)。2次販売(先着)

※1次販売で残席があった場合のみ実施：12月4日(木)10時00分～12月19日(金)12時00分

【関連記事】

【了】