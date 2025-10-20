大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間18日終了時点で、ポストシーズン10試合を戦っている。デーブ・ロバーツ監督は守備固め要員として運用しているジャスティン・ディーン外野手について、ワールドシリーズ（WS）でも役割に変化はないと明言したという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ワイルドカードシリーズ（WCS）からロースター入りしているディーンは、ここまで10試合全てで途中出場。その一方で、ここまで打席には1度も立っていない状況が続いている。

同メディアは「ディーンは今季のポストシーズン10試合全てで守備交代要員として出場している一方、まだ打席には立っていない。ロバーツ監督は、ポストシーズンでディーンを打たせる予定はないと語った」としつつ、「彼には明確な役割がある。中堅を守るのに非常に優れたスキルを持っている。そして、彼が中堅にいることで外野守備全体が強化されると思う。彼に打席を与える可能性はおそらくないだろうが、不可能ではない。彼の役割は明確で、守備の最低ラインを引き上げる存在だ」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「打席には立たないかもしれないが、ディーンは役割をしっかりと果たしてきた。ポストシーズンでは14イニングに出場し、5回の捕殺チャンスをすべて成功させている」と記している。

【関連記事】

【了】