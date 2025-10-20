クラフトマンシップと煌めく星空の融合｜グラスヒュッテオリジナルの新作、パノマティックルナ アニバーサリー・エディション

ドイツ・グラスヒュッテでは、約180年前に時計製造の技術が確立された。当時は夜空や星の動きを観察して時間を計算しており、「星の観察」イコール「時間を知る基盤」であった。また、その星の正確な動きに挑む姿勢は、今もグラスヒュッテ・オリジナルのインスピレーションの源になっている。

【画像】180本限定の特別な「パノマティックルナ アニバーサリー・エディション」（写真10点）

2025年9月に発売となったグラスヒュッテオリジナルの180周年記念モデル「パノマティックルナ アニバーサリー・エディション」は、煌めく天体とグラスヒュッテの精緻な機構を融合させた象徴的なモデル。ムーンフェイズと特徴的なパノラマデイトを備えた左右非対称な文字盤レイアウトのパノマティックルナは、メゾンの現代的な側面を体現している。

ケースにはプラチナを採用し、ブルーのアベンチュリン文字盤にはスーパールミノバ®を塗布したホワイトゴールドの細い時針と分針を。その周囲にはソリッドゴールドのインデックスを配し、美しく彩っている。

この特別なパノマティックルナ アニバーサリー・エディションは、180本限定の販売となる。

パノマティックルナ アニバーサリー・エディション

発表年度: 2025 年

リファレンス ナンバー: 1-92-14-01-03-61(レザーストラップ)、1-92-14-01-03-64(シンセティックストラップ)

限定: 180 本

ムーブメント: 自動巻きキャリバー 92-14

機能: 時・分、スモールセコンド、パノラマデイト、ムーンフェイズ、秒停止機構

振動数: 28,800 振動/時(4 Hz)

作動時間: 100 時間

耐衝撃性: 耐震性振動システム

ケース: プラチナ、サファイアクリスタルケースバック、

5 気圧防水

サイズ: 直径:40 mm、厚さ:12.8 mm、ラグからラグまで:47 mm

文字盤: ダークブルーのアベンチュリン、ソリッドゴールドのアップリケ、ホワイトのプリント、スーパールミノバ®仕上げのインデックスドット

針: ソリッドゴールド

ガラス: 両面無反射コーティングのドーム型サファイアクリスタル

ストラップ: ブルーのルイジアナ産アリゲーターレザーストラップまたはブルーのシンセティックストラップ、プラチナフォールディングバックル