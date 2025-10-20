ロッテは20日、12月20日（土）、21日（日）にホテルスプリングス幕張･スプリングスホールにて、「M☆Splash!! 2025 Last Revue」を開催することになったと発表した。

球団公式チアパフォーマーM☆Splash!!の2025シーズンメンバーでの最後のステージとなり、M☆Splash!!メンバーのほか球団公式マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんも出演する。チケットはMチケットオンラインにて販売され、企画チケットとして「公演中の撮影可能権利」や「M☆Splash!!写真撮影会」の特典が付いたチケットも販売される。

▼ M☆Splash!! 2025 Last Revue 詳細

【開催日】12月20日（土）、21日（日）。計2日間。

【会場】ホテルスプリングス幕張 スプリングスホール

【出演者】M☆Splash!!、マーくん、リーンちゃん、ズーちゃん

【時間】開場：16時00分、開演：17時00分、終演：19時00分

【価格】SS席：22,000円、S席：11,000円、A席（1階）：6,600円、B席（2階）：6,600円。※SS席には「公演中の撮影可能権利」と「M☆Splash!!写真撮影会」、S席には「M☆Splash!!写真撮影会」の特典が付く

【チケット情報】

SS席・S席（抽選）：申込期間10月24日（金）10時00分～10月27日（月）22時00分。当落発表10月31日（金）。A席・B席（抽選）：申込期間11月4日（火）10時00分～11月10日（月）22時00分。当落発表11月14日（金）。2次販売（先着）

※1次販売で残席があった場合のみ実施：12月4日（木）10時00分～12月19日（金）12時00分