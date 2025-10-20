大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間25日から予定されるワールドシリーズ（WS）への進出を決めている。2年連続WS制覇に王手をかけたチームについて、選手たちは9月に話題となった“ノーノー未遂”がターニングポイントになったと考えているという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ドジャースは同9月7日のボルティモア・オリオールズ戦で、先発・山本由伸が9回2死までノーヒットノーランの快投を見せるも、ジャクソン・ホリデー内野手に本塁打を打たれ快挙ならず。それでもまだ2点をリードしていたが、後を受けたリリーフ陣が崩れ3-4でまさかのサヨナラ負けを喫した。

同メディアは「トミー・エドマン外野手は今季のチームが経験した最低の時期について語り、その低迷から立ち直りポストシーズンで力強い追い上げを見せた経緯を説明した。」としつつ、「あれは間違いなくシーズンのどん底だったと思う。あの瞬間に、そのまま諦めていたチームはたくさんあることを知っている。でも、そうしなかったんだ」というエドマンのコメントを紹介。

また、ミゲル・ロハス内野手は「あれはまさに絶好のタイミングだった。本当にショックだったから。山本がノーヒッターまであと1球というところで負けた、しかも優勝争いすらしていない相手に負けたのは胸が張り裂ける思いだった。『一体何がいけないんだ？』と考え始めるよ」と語っているという。

