トロント・ブルージェイズは19日（日本時間20日）、シアトル・マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズ第6戦に6ー2で勝利。3勝3敗のタイに持ち込んだこの試合の7回、ブルージェイズのウラジーミル・ゲレーロJr.の激走で1点をもぎ取るシーンがあった。



この試合に負けると、リーグ優勝決定シリーズ敗退が決まってしまうブルージェイズ。そんな中序盤から得点を重ね、5回までに5－0とリードした。



しかし、6回にマリナーズに2点を返されてしまう。相手の追い上げムードを断ち切りたい中で迎えた7回裏、ブルージェイズは1死一、二塁とチャンスを作る。



ここで左打席に立ったドールトン・バーショに対し、マリナーズ3人目のマシュー・ブラッシュが投じた2球目だった。



低めのスライダーをバーショは空振り。しかし、捕手のカル・ローリーがボールを三塁側にはじいてしまう。







このわずかな隙を突き、二塁走者のゲレーロJr.が三塁に向かって激走。さらに、ローリーは三塁へ悪送球してしまう。



ゲレーロJr.は、すぐさまヘッドスライディングから起き上がってホームに生還。貴重な6点目をもぎとった。



試合はそのまま6－2でブルージェイズが勝利。ゲレーロJr.の活躍で3勝3敗のタイに持ち込み、ワールドシリーズ進出をかけた戦いは最終第7戦にもつれ込む。





















【動画】ゲレーロJr.の”大激走”がこれだ！

MLBの公式Xより











The Running Man (2025)

— MLB (@MLB)【了】