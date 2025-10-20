メジャーリーグ 最新情報
トロント・ブルージェイズは19日（日本時間20日）、シアトル・マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズ第6戦に6ー2で勝利。3勝3敗のタイに持ち込んだこの試合の7回、ブルージェイズのウラジーミル・ゲレーロJr.の激走で1点をもぎ取るシーンがあった。
この試合に負けると、リーグ優勝決定シリーズ敗退が決まってしまうブルージェイズ。そんな中序盤から得点を重ね、5回までに5－0とリードした。
しかし、6回にマリナーズに2点を返されてしまう。相手の追い上げムードを断ち切りたい中で迎えた7回裏、ブルージェイズは1死一、二塁とチャンスを作る。
ここで左打席に立ったドールトン・バーショに対し、マリナーズ3人目のマシュー・ブラッシュが投じた2球目だった。
低めのスライダーをバーショは空振り。しかし、捕手のカル・ローリーがボールを三塁側にはじいてしまう。
このわずかな隙を突き、二塁走者のゲレーロJr.が三塁に向かって激走。さらに、ローリーは三塁へ悪送球してしまう。
ゲレーロJr.は、すぐさまヘッドスライディングから起き上がってホームに生還。貴重な6点目をもぎとった。
試合はそのまま6－2でブルージェイズが勝利。ゲレーロJr.の活躍で3勝3敗のタイに持ち込み、ワールドシリーズ進出をかけた戦いは最終第7戦にもつれ込む。
【動画】ゲレーロJr.の”大激走”がこれだ！
MLBの公式Xより
The Running Man (2025)— MLB (@MLB)
