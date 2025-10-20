シント・トロイデンに所属するMF松澤海斗が19日、チーム加入後初ゴールをマークした。

ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）の第11節が行われ、シント・トロイデンはホームでアンデルレヒトと対戦した。試合は11分にアウェイチームが先制し、その7分後に山本理仁が同点弾を記録。しかし、わずか2分後に再びアンデルレヒトに勝ち越しを許してしまう。それでも76分、途中投入の松澤が左ポケットに侵入し、鮮やかなコントロールショットで得点をゲット。試合はそのまま2－2でタイムアップを迎え、互いに1ポイントずつを分け合った。

試合後のインタビューに応じた松澤は、「やっと決められたという気持ちで本当に嬉しい」と加入後初得点を決めた心境を吐露。サポーターから自身に向けられた応援歌については、「聞こえていましたし、それが力になった。めちゃくちゃ嬉しかった」と述べている。

また、初ゴールの喜びを伝えたい相手を問われると、「家族とか奥さんとか色々いるんですけど、やっぱり1番はナグ（名倉巧）のために決めたと思っている。ナグのおかげで決められたと思っている」とコメント。悪性腫瘍と闘うV・ファーレン長崎時代の同僚への想いを語り、「ナグに届けられてよかった」と口にした。

一方、「惜しいシーンがあと2回ほどあったので、そういうところを決め切れていればチームを勝利に導けた」と悔しさも感じた様子。続けて、「そこはまだまだ自分の実力不足だと思う。もっともっとトレーニングをして、チームを勝たせられるような選手になっていければ」と今後の成長を誓っている。



【動画】シント・トロイデンvsアンデルレヒトのハイライト