トロント・ブルージェイズのウラジーミル・ゲレーロjr.は19日（日本時間20日）、本拠地ロジャース・センターで行われたシアトル・マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズ第6戦に「3番・一塁」で先発出場。第3打席でポストシーズン6本目となる本塁打を放った。



この試合で負ければリーグ優勝決定シリーズ敗退となるブルージェイズ。ホームに戻っての第6戦は序盤から得点を重ね、4－0とリードして5回裏の攻撃を迎えた。



この回先頭のゲレーロjr.が、マリナーズ先発ローガン・ギルバートの甘く入ったカーブを捉えた。



特有の大きなスイング軌道で捉えられた打球は高速ライナーとなり、左翼側のブルージェイズブルペンに飛び込んでいった。



これで5－0となり、ブルージェイズは完全に試合の流れを掌握した。



ゲレーロjr.は今ポストシーズンで通算6本目のホームラン。ホセ・バティスタとジョー・カーターに並んで球団最多タイ記録となり、ブルージェイズの球団史にその名を刻んだ。



試合は6－2でブルージェイズがマリナーズを破り、ワールドシリーズ進出を争う戦いは最終第7戦にもつれ込む。























【動画】ゲレーロjr.のPS6本目がこれだ！

MLBの公式Xより











VLADDY TIME!

— MLB (@MLB)【了】