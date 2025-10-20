”新庄劇場全開”であるぞ下剋上！大胆2ランスクイズで日本ハムがソフトバン…

北海道日本ハムファイターズは19日、敵地・みずほPayPayドーム福岡で行われた福岡ソフトバンクホークスとのパシフィック・リーグCSファイナルステージ第5戦で、7-1と快勝した。日本ハムの新庄剛志監督らしい「2ランスクイズ」も披露された。







5回、5番打者・清宮幸太郎選手の右前2点適時二塁打で2点を追加した後、6番打者の田宮裕涼選手の打席を迎える。1死二、三塁の場面で、ソフトバンク3番手の松本晴投手が投じた初球でスクイズを試みたが、ファウルに終わった。



続く2球目のスライダーに対して、田宮選手は体を投げ出しながらボールを投手前に転がすと、三塁走者が生還。一塁への送球の間に二塁走者・清宮選手も本塁を狙ったが、惜しくもアウトとなった。



アウトにはなったものの、日本ハムらしい足を使った攻撃を見せ、試合は7-1でソフトバンクに快勝。



日本シリーズ進出を懸けたパ・リーグCSファイナルステージ第6戦は20日、18時からみずほPayPayドーム福岡で開催される。













【動画】これぞ新庄流！大胆2ランスクイズがこれだ！

“らしさ”全開！



新庄剛志監督2ランスクイズ仕掛ける

二塁走者・清宮幸太郎は惜しくもアウト

ファイターズがこの回3点を追加



⚾CSファイナルステージ第5戦 (2025/10/19)

🆚ソフトバンク×日本ハム

