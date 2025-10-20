かつてマンチェスター・ユナイテッドで活躍した元イングランド代表DFガリー・ネヴィル氏が、古巣クラブの戦いぶりを評価した。19日、イギリスメディア『スカイ』がコメントを伝えている。

プレミアリーグ第8節が行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でリヴァプールと対戦した。試合は開始直後の2分にアマド・ディアロのスルーパスからブライアン・ムベウモが得点し、アウェイチームが先制に成功。その後、リヴァプールも78分にコーディ・ガクポが同点弾を挙げるが、84分にハリー・マグワイアがヘディングで勝ち越し弾を奪う。結局、ゲームは2－1で終了し、マンチェスター・ユナイテッドが勝利を収めた。

辛口のコメンテーターとして知られるネヴィル氏は、「メンバー表を見た限りでは、ユナイテッドはここで負けるだろうと思っていた」と戦前の予想を吐露。続けて「今回の勝利でチームは大きなきっかけを掴んだ。『アンフィールド』で勝つというのは、どんなシーズンでも特別なことだ。ここで勝つのは最も難しい。だからこそ、彼らはこの結果を誇りに思うべきである。本当に大きな成果だ。ただ、これをきっかけに前進していかなければならない」と要塞での勝利を振り返っている。

一方、「正直に言うと、全員が明日の朝からすぐに気持ちを切り替えて取り組まなきゃいけない。頭を切り替えて集中するんだ」とコメント。「なぜなら、もし来週の土曜日にベストな状態で臨まなければ、その試合は本当に痛い目に遭うことになるからだ」と次節にホームで行われるブライトン戦について言及した。

また、「マンチェスター・ユナイテッドはトップ6に入れるだけの戦力を持っていると思う。特に今シーズンはヨーロッパの大会にも出場していないし、カラバオ・カップからもすでに敗退している」と主張。「ミッドウィークの試合がない状況なら、このスカッドでトップ6でのフィニッシュを十分狙えるはずだ」と見解を述べている。



【ゴール動画】ムベウモが電光石火の先制弾