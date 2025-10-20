＜最新号＞ドライバー2025年12月号が発売。カローラクロスGRスポーツ、プレリュード／フェアレディＺ、ポルシェ911GTS、リーフ、Ｎワンe:、ソルテラ、ヒョンデ インスタークロス、ミニ JCWエースマンＥ、クロスビー、アクア、冬タイヤ型録ほか＜10月20日＞

2025年10月20日、「ドライバー2025年12月号」が発売となりました。

総力特集

ガソリン馬鹿に塗る薬

しれっと寝返るもよし、拒絶し続けるのも結構。

初代プリウスが発売された1997年当時、ポルシェ911にハイブリッドが積まれるなんて想像できただろうか。2010年の日産リーフ登場から、バッテリーEVはどれだけ普及しただろう。もし「自分にはまだ早い」と思っているのなら、それは潜在的に期待している表れ。時は今、なのかも？

すばらしき正解

トヨタ カローラ クロス GRスポーツ 試乗

トヨタのGRブランドにおけるGRスポーツと言って「あの三角形の下層ね」と思った読者は、新車検定中級者。“GR”を頂点とした例のピラミッド。立ち上がり当初は“なんちゃって”的にも感じられたが、近年、走りのレベルはグンと上昇。その中核となりうるのが、このカローラ クロスのスポーツだ。

違うのは百も承知で

ホンダ プレリュード × 日産 フェアレディＺ 比較試乗

昭和からこの2台を知るクルマ好きには「違うだろ」と思われるかもしれない。事実、Ｚをライバル視する向きに、ネット界隈では「本格スポーツカーに失礼だ」なんて批判的な声も散見される。実際に乗り味はまったく違うのだろう。でもそれでいい。これだけ絵になれば。

豪雨でさえも

ポルシェ 911カレラGTS 試乗

戸田レポーターだけでなく、編集担当もPEC（ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京）に来るのは初めて。そして今回の取材対象は、ポルシェ911初の電動化モデルとなる「Ｔハイブリッド」搭載車だ。コックピットに収まり、インストラクターからレクチャーを受ける表情からも緊張感が伝わる。シャレにならない雨……。空に笑われているようだ。

真価が問われる3代目、よほどじゃなけりゃ

日産 リーフ プロトタイプ試乗

初代は「未来のクルマってこんななのかも？」と思わせてくれた功労車。いわばきっかけだ。2代目は性能こそ向上したものの、どこか制約が感じられ、正直パッとしなかった。世界初の量産電気自動車（BEV）として世に送り出されてから15年。そのパイオニアが3代目として刷新。積み重ねた知見と経験をフル活用したというその出来は？

ふだん使い上等

ホンダ Ｎワン e: 試乗

これまで独走状態の日産サクラに「待った！」……というより「待ってよぉ〜」といった様相で仲間入り？した軽乗用バッテリーEV 。先達よりWLTC値で115kmも長く走れ、Ｎシリーズ由来の高効率パッケージも確かなアドバンテージ。乗り味にも期待できそうだ！

予想以上に本気だった！

スバル ソルテラ プロトタイプ試乗

本誌読者ならご存じだろうが、スバルは次世代のスポーツエンジン × 4WDを開発するべく、スーパー耐久に参戦している。その一方で、力を入れているのがEVだ。その第一弾として2022年にデビューしたのがソルテラ。トヨタbZ4Xの兄弟車ではあるが、どちらも登場当時からさまざまな問題にさらされ、これまで何度も改良を行ってきた。しかし今回のアップデートはもうフルモデルチェンジ級。10月末とウワサされる改良版の正式発表を前に実車に触れる……だけでなく、試乗までできたのだ！

道具感マシッソヨ！

ヒョンデ インスター クロス 試乗

本国では「キャスパー・エレクトリック」を名乗り、韓国版の軽自動車といえる“キョンチャ”（軽車）に属する小型バッテリーEV 。そのインスターにアウトドア風味を加えたクロスが仲間入り。あらためて乗っても、これがいい感じ！

でんきびんびん

ミニ ジョンクーパーワークス エースマン Ｅ 試乗

ポジションは……なるほど、3ドアのクーパーとカントリーマンの中間くらい。5ドアのクーパーにはBEVがないからその代わりなのか？と思えば、どうやらそうでもないらしい。SUVなのかステーションワゴンなのか。しかし、新顔なのにエースマンってどういうこと!?

EVホットハッチの新基準

フォルクスワーゲン ID.ポロ GTI

デザインが“らしくない”という評価も多く、どうもしっくりこなかったVWの電動ブランド「ID.シリーズ」。だが、ここにきてVWは自分たちらしさを問い直し、立ち返った模様。その端緒は、新世代の“電動GTI”にも現れていたのだった！

目指せ！ “かっこかわいい”

スズキ クロスビー 解説

軽SUVの人気モデル、ハスラーのデザインをモチーフにしたコンパクトSUVのクロスビーが8年ぶりにモデルチェンジ。待望の新型はこれまでのかわいらしさに加えて、男前度マシマシに変身だ！

30mmの軌道修正

トヨタ アクア 試乗

ひと目でアクアの新型だとわかるものの、よくよく見れば、初代よりもかなり攻めたカタチ。2021年7月の発売以降、ことデザインについては賛否両論あった現行型が、登場から丸4年目に大がかりな改良を実施。鉄のおきてを破る意匠変更を断行した。……っていうか、やっぱり“ハンマーヘッド”なのね。

慌てる前に備えておこう！

冬タイヤ型録2025-2026

ようやく暑さも収まってきたけれど、冬はすぐそこまで迫ってきている。「そんな実感ないよ」と言っているアナタ。雪の便りが届いてからじゃ、遅いのです。買い替えタイミングを迎えているならなおのこと、すぐに準備を。欲しい製品をじっくり選べる、最新スタッドレスタイヤ事情を厳選してお届けします。雪道なんて、あまり走らない？ ならば、オールシーズンタイヤという手もありますよ！

今年の夏は暑かったから……

さらば夏の菌

車内にしみつく汗やホコリのにおい。特に夏を越えるとどうしたってにおいがきつくなってしまうもの。芳香剤の香りでごまかそうとしても隠しきれない。解決の決め手は除菌！ これを読めばすっきり爽やかな車内空間がよみがえる!!

このほか、キャデラック リリックやアウディQ5、アウディ S6 eトロンといった輸入車に試乗したり、藤トモがＮバン e:で釜飯を作ってみたり（!?）、ホンダアクセスに“実効空力”の進化を若手編集者が感じてみたり、巨大市場である中国での日本メーカーがどう展開するかを考察したりと、さまざまなジャンルを幅広く扱っています。好評連載中の「峠狩り」は埼玉県「間瀬峠」を狩ります。旧車を紹介するマッドドッグ三好の「俺が乗らなきゃ誰が乗る!?」は「三菱 ランサー EXターボ」を紹介します。

