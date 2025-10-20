メジャーリーグ 最新情報

シアトル・マリナーズのは19日（日本時間20日）、トロント・ブルージェイズとのリーグ優勝決定シリーズ第6戦に2ー6で敗戦。初のWS進出は、またも持ち越しとなった。



この試合に勝てば、球団史上初となるワールドシリーズ進出が決まるマリナーズ。しかし、先発のローガン・ギルバートが5回途中5失点でマウンドを降り、苦しい展開を余儀なくされる。



マリナーズが0－5と大きくリードされて迎えた6回。2死走者なしで4番のネーラーに第3打席が回ってきた。



ブルージェイズのマウンドには、第2戦に先発したトレイ・イェサベージ。今季MLBデビューした22歳の右腕だ。



その初球だった。高めから大きく落としてきたスプリットをネーラーが完璧に捉えると、打球は右翼スタンドに一直線。







ネーラーの一発で1点を返したマリナーズは、さらにユジニオ・スアレスのタイムリーで1点を追加。2－5と追い上げをみせた。



しかし、7回に追加点を許し、第6戦を落としたマリナーズ。対戦成績3勝3敗となり、20日（日本時間21日）に運命の第7戦を迎える。

























【動画】とんでもない飛距離、ネーラーの特大本塁打がこれだ！

MLBの公式Xより











Josh Naylor puts the Mariners on the board 💪

— MLB (@MLB)【了】