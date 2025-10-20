今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月20日（月）～10月26日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月20日（月）～10月26日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、短期目標を設定して行動するとうまくいきそう。憧れの人のライフスタイルなどを、自分なりにアレンジして取り入れてみるのも良いでしょう。テキパキ働いていると、自分がどのような未来を求めているのかが見えてきそう。恋愛は、仕事などで忙しくても大切な人との時間をおろそかにしないようにしましょう。うまくいかないものがあったとしても、切り替えていくことが大切かもしれない。見方を変えてみると、面白くなるものがありそうです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。