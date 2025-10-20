藤堂も将棋によって深い悲しみを抱える過去を持っていた　『MISS KING』第4話

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(毎週月曜20:00〜)第4話が、きょう20日に配信される。

  • 『MISS KING / ミス・キング』場面カット

    『MISS KING / ミス・キング』場面カット

「俺を、これ以上不幸にできるのか?」

対局中、突然意識を失い、倒れてしまう飛鳥(のん)。朦朧とする中で飛鳥の耳には「将棋をするな」という謎の声が聞こえた。

飛鳥は将棋に関わるたびに、周りの誰かが不幸になってしまうように感じてしまう。そんな飛鳥の様子を見ていた藤堂(藤木直人)は「俺を、これ以上不幸にできるのか?」と投げかけ、飛鳥を見放してしまう。

藤堂もまた、将棋によって深い悲しみを抱える過去を持っていた――。

【編集部MEMO】
天才棋⼠の⽗のもとに⽣まれた⾶⿃(のん)。⺟と3⼈、仲睦まじい幼少期を送っていたが、ある時⽗は2⼈を捨てて出ていってしまう。⺟と貧しい⽣活を送る⾶⿃だったが、やがて⺟も病で他界し、⾶⿃は孤独の⾝となる。⼀⽅、⾶⿃を⾒捨てた⽗は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。その姿に殺意が芽⽣えた⾶⿃は、復讐⼼に突き動かされ、ある出来事をきっかけに将棋の世界へと⾜を踏み⼊れる。そして「史上初の⼥性棋⼠」を⽬指すことになる。これは、憎しみに囚われるひとりの⼥性が、将棋を通じて⼈⽣を取り戻していく物語。

