「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、東北楽天ゴールデンイーグルスが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

平川蓮（ひらかわれん）

仙台大の平川蓮（写真：産経新聞社）

・投打：右投両打

・身長／体重：187cm／91kg

・生年月日：2004年3月31日

・経歴：札幌国際情報高‐仙台大

走攻守三拍子揃ったスイッチヒッターとして、両打席で真価を発揮しているのが仙台大の平川蓮だ。

札幌国際情報高時代は、投手として140キロも計測、さらに4番打者も任されていた。その後は仙台大に進学し、1年時に野手専念を決断した。

2年秋からスイッチヒッターに挑戦し、3年春のリーグ戦から不動のレギュラーとなり、打率3割超を記録した。

大学ラストイヤーとなった今年は、夏場に故障を抱えたものの、秋季リーグ戦でも変わらぬ活躍を披露。左右両打席でアーチを放ったことも話題となった。

東北楽天ゴールデンイーグルスは、辰己涼介がMLBへのポスティング移籍を希望。去就は不透明な状況が続いている。

また、昨季は不動のレギュラーを担った小郷裕哉が、今季は大きく低迷。不確定要素の多いポジションだけに、即戦力外野手は獲得したい人材と言えそうだ。

中西聖輝（なかにしまさき）

青山学院大の中西聖輝（写真：産経新聞社）

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／90kg

・生年月日：2003年12月18日

・経歴：智弁和歌山高‐青山学院大

高校・大学で日本一に輝いた実績を持つ青山学院大の中西聖輝。本格派右腕として、ドラフト1位候補と高い評価を受けている。

智弁和歌山高では、高校3年夏にエースとして甲子園出場。決勝戦では智弁学園高との系列校対決を制し、全国制覇を成し遂げた。

卒業後は青山学院大に進学したが、1年時はトミージョン手術を受けた影響で、リハビリに専念した。

その後、3年春のリーグ戦から主力となると、同秋のリーグ戦では最優秀投手に輝き、大学4冠の立役者となった。

迎えた今春は、9試合（70回1/3）を投げて6勝2敗、防御率1.41をマーク。完封勝利も複数回記録した。一方で、今秋は右肘の炎症で登板を回避した試合もあり、コンディション面が不安視されている。

今季Bクラスに沈んだ東北楽天ゴールデンイーグルスにとって、先発完投型の選手は補強ポイント。将来を担うエース育成のため、中西の指名に動く可能性は十分にあるだろう。

松下歩叶（まつしたあゆと）

法政大の松下歩叶（写真：産経新聞社）

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／85kg

・生年月日：2003年4月14日

・経歴：桐蔭学園高‐法政大

大学日本代表のキャプテンを務め、チームを牽引した法政大の松下歩叶。ドラフト上位候補との呼び声も高い。

桐蔭学園高では、強打のショートとして名を馳せていた松下。法政大では、2年秋にレギュラーへ定着。昨秋のリーグ戦では5本塁打を放つなど、持ち前の長打力を発揮した。

さらに、今夏に開催された日米大学野球では大学日本代表に選出され、キャプテンにも指名。5試合で打率.318と結果を残して全勝優勝の原動力となり、自身は大会MVPに輝いた。

東北楽天ゴールデンイーグルスは内野手のメンバーがそろっているものの、日本人スラッガーは喉から手が出るほど欲しい状況。

和製大砲候補として、松下の指名に動くか注目が集まる。

渡邉一生（わたなべいっせい）

仙台大の渡邉一生（写真：産経新聞社）

・投打：左投左打

・身長／体重：172cm／75kg

・生年月日：2003年12月12日

・経歴：BBCスカイホークス‐仙台大

大学日本代表を経験している仙台大の渡邉一生も、東北楽天ゴールデンイーグルスが獲得を狙いたい1人だ。

高校時代から硬式クラブチーム・BBCスカイホークス（現：GXAスカイホークス）で、本格派左腕として注目された渡邉。プロ志望届を提出したが、指名漏れを経験した。

高校卒業後は、仙台大に進学。大学3年春にMVPと最優秀投手を獲得するなど、一躍プロスカウトからの評価も上げた。

一方で、最速153キロをマークする時期もあったが、ドラフトイヤーの今年は、故障もあってやや状態を落としている。

楽天では藤井聖や早川隆久といった左腕が先発ローテーションを担っているが、絶対的なエース格とは言い難い。チーム編成を鑑みても、楽天の指名候補の1人に含まれるだろう。

谷端将伍（たにはたしょうご）

日本大の谷端将伍（写真：産経新聞社）

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／80kg

・生年月日：2004年3月17日

・経歴：星稜高‐日本大

“戦国東都”で2季連続首位打者に輝いた実績を持つ日本大の谷端将伍。ドラフト上位候補の1人として注目されている。

星稜高では、2年秋からレギュラーを担ったが、甲子園出場は叶わず。その後、日本大への進学を決めた。

大学では、2年秋にベストナインを獲得すると、昨春に大ブレイク。リーグ戦打率.327、4本塁打の成績を収め、首位打者にも輝いた。さらに昨秋は打率.417と打ちまくり、2季連続で首位打者を獲得した。

谷端のような長打も期待できる右打者は、貴重な存在。複数球団のスカウトが評価しているだけに、上位で消える可能性も十分にありそうだ。

東北楽天ゴールデンイーグルスのレギュラー陣は、左打者が多い上、右の強打者として実績のある浅村栄斗が、今季は不振に悩まされた。“ポスト浅村”の1人としても、指名を検討したい存在だ。

吉川陽大（よしかわあきひろ）

学法石川高の大栄利哉（写真：産経新聞社）

・投打：左投左打

・身長／体重：175cm／73kg

・生年月日：2007年12月28日

・所属：仙台育英高

仙台育英高の吉川陽大も、指名を検討したい高校生サウスポーだ。

仙台育英高では、2年春にベンチ入り。成長を重ねて2年秋からチームのエースとして君臨した。

3年夏は甲子園出場を掴み、初戦で鳥取城北高相手に完封勝利。次戦で敗退となったが、聖地でも完成度の高いピッチングを披露した。

その後、プロ志望届を提出した吉川。最速147キロを誇り、今年の高校生左腕の中ではトップクラスの評価を得ている。

東北楽天ゴールデンイーグルスにとっては、地元高校の選手でもあり、ドラフト指名は大いに考えられるだろう。

