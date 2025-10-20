ふるさと島根定住財団は10月25日、「しまね企業EXPO in大阪」をAP大阪茶屋町 D・E・F・G・H・I・Jルーム(大阪府大阪市)で開催する。

しまね企業EXPO

島根の企業と直接交流できる

県外で暮らす若い世代及び将来的にU・Iターンを考えている学生及び社会人に向けて、島根で活躍する企業やそこで働く人々を知ってもらうため、地元企業と直接交流できるイベントが企画された。ワークショップや飲食をしながらの交流会も行い、県外に住む若者・学生と島根の企業を繋ぐ出会いの場を提供する。実際に働く環境や島根の企業の魅力を直接感じてもらうことで、島根での就職や転職、キャリア形成の可能性を広げ、島根県へのU・Iターンの促進を図る。開催日時は10月25日13:00～19:15。全3部構成で行われる。

企業の魅力を体感できるプログラム

第1部「しまねキャリアビンゴ」(13:00～14:00)では、島根で活躍する社会人とともにお互いのライフキャリアを考えるワークショップを行う。

第2部「お仕事マッチング」(14:00～17:00)では、島根の企業25社が集結。直接企業の声を聞くことができる時間となっている。

第3部「しまねに乾杯!パーティ」(17:15～19:15)では、島根をテーマに参加者・企業・関係者が交わる大交流会を開催する。

来場者へのプレゼントも用意されている。先着100名に「デジタルギフト1,000円分」をプレゼントするほか、抽選で島根間往復航空券や、島根県産新米食べ比べセット、ふるさと島根定住財団オリジナルグッズが当たる。