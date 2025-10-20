FIFA U－20ワールドカップチリ2025・決勝が19日に行われた。

24回目を迎えたU－20ワールドカップの優勝国が決定する。アルゼンチン代表は準決勝でコロンビアとの南米対決を制し、18年ぶりに決勝へと進出。大会最多の優勝回数を誇り、今回は7度目の制覇を目指す。対するは、フランスをPK戦の末に破って決勝に駒を進めたモロッコ。こちらは史上初のU－20ワールドカップ制覇を狙う。

試合は立ち上がりの12分にスコアが動く。ロングパスに抜け出したヤシル・ザビリがシュートを放ち、ボールは飛び出してきたGKの手に接触。モロッコ陣営はフットボール・ビデオ・サポートをリクエストし、主審はペナルティエリア外でのハンドと判定する。獲得したフリーキックをザビリが直接狙うと、鮮やかなシュートが枠の左上にゴールイン。モロッコ代表が幸先よく先制に成功した。

攻勢を強めるモロッコ代表は、29分に自陣でナイム・バイアルがボールを奪取。すぐさま右サイドにスルーパスを出し、一気にカウンターへと移行していく。オスマン・ママがスピードを生かして深い位置まで侵入すると、味方の攻め上がりを待ちながら右足でクロスを供給。大外に飛び込んできたザビリが左足のボレーシュートで叩き込み、貴重な追加点を挙げた。

2点を追うアルゼンチン代表は、34分に早くも交代を実施。ヴァレンティノ・アクーニャに代えてマテオ・シルヴェッティを投入し、反撃の糸口を探っていく。

前半終盤は互いに決定機を作ったものの、後半は一進一退の攻防が続いていく。だが、準決勝で120分間を戦い抜いたモロッコ代表の運動量が落ち始め、徐々にアルゼンチン代表が主導権を掌握。さらに、互いにファウルや小競り合いが増え始め、ゲームは荒れ模様の展開となる。

結局、そのまま試合は2－0で終了。勝利したモロッコ代表が初制覇を成し遂げた。

【スコア】

U－20アルゼンチン代表 0－2 U－20モロッコ代表

【得点者】

0－1 12分 ヤシル・ザビリ（U－20モロッコ代表）

0－2 29分 ヤシル・ザビリ（U－20モロッコ代表）