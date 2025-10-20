マンチェスター・ユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督が、リヴァプール戦を振り返った。イギリスメディア『BBC』が伝えている。

プレミアリーグ第8節が19日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でリヴァプールと対戦。試合開始2分にブライアン・ムベウモが先制点を奪うと、78分にコーディ・ガクポに同点弾を許したものの、84分にハリー・マグワイアが勝ち越しゴールを挙げ、2－1で勝利を収めた。

この結果、マンチェスター・ユナイテッドはリヴァプールの本拠地『アンフィールド』で2016年1月以来の白星を挙げたほか、イギリスメディア『Squawka』によると、昨季のマンチェスター・シティ戦に続いて、マンチェスター・ユナイテッドは117年ぶりに2年連続でデイフェンディングチャンピオンにアウェイで勝利を収めたことにもなったという。

なお、この白星で勝ち点を「13」としたマンチェスター・ユナイテッドは9位に順位を上げ、4位のリヴァプールまでは勝ち点「2」差となっている。

試合後、アモリム監督は「選手たちのことをとても嬉しく思っている。彼らは素晴らしい精神を持っていた。ボールを持った時のプレーはもっと良くなるべきだけど、チームの精神というところは私たちがいつも話していることでもある。ファンにとって良い1日になったと思うけど、今からは次の試合に集中していこう」と振り返った。

また、前節のサンダーランド戦（◯2－0）に続いて、リヴァプール戦も勝利を収めたことで、昨年11月に就任したアモリム監督にとってはプレミアリーグで初の連勝を飾ることにもなった。

このことにアモリム監督は「すべてが重なった結果だ。長年を経た2連勝をファンに尋ねれば、すべてが一つになった結果だと感じてくれるだろう。私にとって対戦相手は関係なく、2連勝という事実、ただ勝利する感覚が本当に大切なことだ。大事なのは3連勝を狙うことで、それに集中している」と語った。

【ハイライト動画】リヴァプールvsマンチェスター・ユナイテッド