今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月20日（月）～10月26日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月20日（月）～10月26日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、これまで考えていたことがまとまり、実行していくタイミング。周囲の人たちとも価値観などが共有でき、ようやく動き出せることでしょう。心が軽くなり活動もしやすくなるようです。恋愛は、SNSなどを通じて新たな交友関係ができてくるようです。たくさん接しているうちに、恋する気持ちが芽生えてくるかも。夢中になれることがあると、ついつい他をおろそかにしがち。ですが、バランス良くどんなものでも取り組むよう心がけましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。