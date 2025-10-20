大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2年連続ワールドシリーズ（WS）優勝を目指しポストシーズンを戦っている。その裏では今オフの補強戦略も注目されているが、シカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手の争奪戦に参戦する展開も予想されているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

タッカーは今季レギュラーシーズン終了時点で通算147本塁打をマークしている左の強打者。今年1月に年俸調停を避けるために結んだ1年1650万ドルの契約が満了するため、今オフの去就が注目されている。

同メディアは「タッカーは獲得可能なフリーエージェント（FA）の中ではトップクラスと目されている。MLB.comのマーク・ファインサンド記者によると、カブスは彼の残留に関心を示しているものの、ドジャースやニューヨーク・ヤンキースとの競争になるという」と言及。

続けて、「ドジャースはタッカーとの長期契約に積極的に参加するだろう。ロサンゼルスは高額な移籍金にも動じず、外野手として頼れる選手を必要としている。フェインサンド記者によると、もしドジャースがタッカーと契約できれば、彼が右翼を、テオスカー・ヘルナンデス外野手は左翼を守ることになるという」と記している。

【関連記事】

【了】