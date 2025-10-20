「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、東京ヤクルトスワローズが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

小田康一郎（おだこういちろう）

[caption id="attachment_234517" align="aligncenter" width="530"] 青山学院大の小田康一郎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：173cm／85kg

・生年月日：2003年8月15日

・経歴：中京高‐青山学院大

卓越した打撃技術を誇り、高い評価を得ている小田康一郎。東京ヤクルトスワローズが獲得を狙いたい選手の1人だ。

中京高時代には1年夏から三塁のレギュラーに定着し、岐阜県大会では打率.632の活躍。同夏は甲子園の土を踏み、ベスト4進出に大きく貢献した。

2年時からは投手を兼任し、投打の中心選手としてチームを牽引した。

青山学院大では1年春からスタメンの座を勝ち取り、4年春までに3度のベストナインを獲得。今夏に行われた日米大学野球では、日本代表の3番打者として打率.348（23打数8安打）、1本塁打、3打点と優秀な結果を収めた

チーム方針により、リーグ戦では一塁手を主戦場としているが、高校時代は三塁をこなしていた小田。強肩も持ち合わせており、プロ入り後のコンバートも十分に可能だろう。

ヤクルトは村上宗隆のメジャーリーグ移籍が控えるなど、内野手の補強が急務の状況であり、小田は補強ポイントに合致した存在と言える。

