今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月20日（月）～10月26日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月20日（月）～10月26日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、何があっても挫けない強い想いが芽生えてくるようです。あなたの言動は周りの人の士気も高めることでしょう。これをきっかけにスキルを磨いていくのも◎やりたいことがあれば後回しにしないようにしましょう。恋愛は、買い物デートなどをすると良いかも。お揃いのアイテムなどを購入すると思い出になりそうです。口約束などをうっかり忘れてしまいそうなので気をつけて。大事な物事はデータなどにしっかり残るようにしておきましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。