今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月20日（月）～10月26日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月20日（月）～10月26日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、思い通りにならないとイラッとしたり、ワガママを言いたくなったりするかも。このようなときは、気晴らしのためにちょっと遠出をしてみると良いかも。いつもとは違う景色を眺めていると元気がわいてくるようです。恋愛は、SNSなどで人気な人に、ときめきそう。恋する気持ちをモチベーションに変えて自分磨きをすると良いでしょう。買い物をするときは、質の良いものを手にするようにしましょう。長く使える物を選んでみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。