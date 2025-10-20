岸本ゆめの、ソロ初EP『四半世紀 - EP』リリース決定、楢原英介、有島コレスケ参加

元つばきファクトリー・岸本ゆめのが、ソロとして初のEP『四半世紀 - EP』を11月18日（火）リリースすることを発表した。

本作は、ライブでのみ披露されてきた楽曲の中から5曲を収録。演奏には、岸本のギターの師であり、楽曲制作も共に手がけた楢原英介（VOLA & THE ORIENTAL MACHINE）に加え、有島コレスケ（arko lemming）が参加。レコーディングとミックスは上條雄次が担当している。

本作のCD盤は、11月10日（月）に下北沢SHELTERで開催されるワンマンライブ「避難囂囂（ひなんごうごう）」にて先行販売を開始。また、EPの正式リリースに先駆けて、収録曲が10月20日（月）より毎週月曜日に1曲ずつ先行配信される。

先行配信第1弾となる「おいでませ四半世紀」は、5月23日に開催されたワンマンライブ「おいでませ四半世紀」に合わせて制作された楽曲。幼い頃のような前向きさを持てない”大人になった自分”の感情を、ポップに描いた1曲に仕上がっているとのこと。

岸本ゆめの コメント

- EP -

25歳の等身大を込めました。とはいえ年齢関係なく、誰の人生の中にもあるような身近なテーマばかりだと思います。

是非あなたの人生のお供させてください！

- おいでませ四半世紀 -

『おいでませ四半世紀』というライブをしたとき、そのタイトルを先に決めてから歌詞をつくった曲です。自分のリアリティ

と他人のリアリティとフィクションを混ぜこぜにしました。最後に「明後日は歯医者」って言ってるんですが、そのターンは

終わって今は眼科通いです。

楢原英介 コメント

- EP -

あの頃の下北沢を感じろ！

- おいでませ四半世紀 -（作曲・編曲）

ホイットニーヒューストン×イエス×ラルク､ 他にも色んなエッセンスを入れてるぞ！

80sポップ？90sアニソン？懐かしさを感じたらそれは正解だ！

＜リリース情報＞

岸本ゆめの

1st EP『四半世紀 - EP』

発売日：2025年11月18日（火）

品番：YUM-003

販売価格：2,000円（税込）

=収録曲=

1. 辛くないハッカ

作詞：岸本ゆめの 作曲・編曲：楢原英介

2. シカゴ

作詞：岸本ゆめの 作曲・編曲：楢原英介

3. Youlinyang

作詞・作曲：岸本ゆめの 編曲：楢原英介

4. おいでませ四半世紀

作詞：岸本ゆめの 作曲・編曲：楢原英介

5. 泣きたくはない

作詞：岸本ゆめの 作曲・編曲：楢原英介

先行配信リリーススケジュール

10月20日（月）おいでませ四半世紀

10月27日（月）？？？？？？？

11月3日（月）？？？？？？？

11月10日（月）？？？？？？？

11月17日（月）？？？？？？？