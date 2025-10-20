今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月20日（月）～10月26日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月20日（月）～10月26日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、予定通りにいかないことが多くて焦ってしまいそう。新しい仕事などが増えるのはうれしいですが、これまでの生活リズムが変わってしまうため、はじめは落ち着かないかも。自分のペースがつかめるまで、諦めずに行っていくと◎ 恋愛は、相手の気持ちを配慮し、受け身でいるとうまくいきそう。話を聞いてあげると良いかも。忙しいと食生活も乱れがちですが、健康第一で野菜をたくさん使ったスープなど、栄養が取れるものをいただくようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。