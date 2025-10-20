「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
7番 石井 一成 センターフライ 3アウト
-
OUT
6番 万波 中正 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
5番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1、2塁
-
OUT
日1-1ソ
4番 郡司 裕也 レフトツーベースヒット 日本ハム得点！ 日 1-1 ソ ランナー：2塁
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 1アウト
-
OUT
2番 矢澤 宏太 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 川瀬 晃 センターフライ 3アウト
-
OUT
日0-1ソ
ファースト 清宮 幸太郎が悪送球 ソフトバンク得点！ 日 0-1 ソ ランナー：3塁
-
OUT
日0-0ソ
1番 周東 佑京 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
9番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
8番 海野 隆司 サードヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 野村 勇 ショートフライ 1アウト
-
OUT
1番 水谷 瞬 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 水野 達稀 ショートフライ 2アウト
-
OUT
8番 進藤 勇也 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
6番 山川 穂高 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 栗原 陵矢 キャッチャーファウルフライ 2アウト
-
OUT
4番 柳田 悠岐 サードゴロ 1アウト
-
OUT
7番 石井 一成 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
6番 万波 中正 サードゴロ 2アウト
-
OUT
5番 清宮 幸太郎 ライトフライ 1アウト
-
OUT
4番 郡司 裕也 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
3番 柳町 達 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
2番 川瀬 晃 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 周東 佑京 レフトフライ 1アウト
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 3アウト
-
OUT
2番 矢澤 宏太 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
1番 水谷 瞬 セカンドゴロ 1アウト