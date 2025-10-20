「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

2025.10.20 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 1 1 3 1
ソフトバンク 0 0 1 1 2 0

  • OUT

    7番 石井 一成 センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 万波 中正 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    日1-1ソ

    4番 郡司 裕也 レフトツーベースヒット 日本ハム得点！ 日 1-1 ソ ランナー：2塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 矢澤 宏太 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    2番 川瀬 晃 センターフライ 3アウト

  • OUT

    日0-1ソ

    ファースト 清宮 幸太郎が悪送球 ソフトバンク得点！ 日 0-1 ソ ランナー：3塁

  • OUT

    日0-0ソ

    1番 周東 佑京 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    9番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 海野 隆司 サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 野村 勇 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 水野 達稀 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    8番 進藤 勇也 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 山川 穂高 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 栗原 陵矢 キャッチャーファウルフライ 2アウト

  • OUT

    4番 柳田 悠岐 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 石井 一成 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 万波 中正 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 清宮 幸太郎 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 郡司 裕也 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 柳町 達 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 川瀬 晃 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 周東 佑京 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 矢澤 宏太 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 セカンドゴロ 1アウト