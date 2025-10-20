ソフトバンク vs 日本ハム 2025年10月20日の試合速報







1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 日本ハム 日 0 0 0 1 1 3 1 ソフトバンク ソ 0 0 1 1 2 0 4回表 日本ハムの攻撃 OUT 7番 石井 一成 センターフライ 3アウト

OUT 6番 万波 中正 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

OUT 5番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1、2塁

OUT 日1-1ソ 4番 郡司 裕也 レフトツーベースヒット 日本ハム得点！ 日 1-1 ソ ランナー：2塁

OUT 3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 1アウト

OUT 2番 矢澤 宏太 ライトツーベースヒット ランナー：2塁 3回裏 ソフトバンクの攻撃 OUT 2番 川瀬 晃 センターフライ 3アウト

OUT 日0-1ソ ファースト 清宮 幸太郎が悪送球 ソフトバンク得点！ 日 0-1 ソ ランナー：3塁

OUT 日0-0ソ 1番 周東 佑京 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

OUT 9番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1、2塁

OUT 8番 海野 隆司 サードヒット ランナー：1塁

OUT 7番 野村 勇 ショートフライ 1アウト 3回表 日本ハムの攻撃 OUT 1番 水谷 瞬 空振り三振 3アウト

OUT 9番 水野 達稀 ショートフライ 2アウト

OUT 8番 進藤 勇也 ショートゴロ 1アウト 2回裏 ソフトバンクの攻撃 OUT 6番 山川 穂高 空振り三振 3アウト

OUT 5番 栗原 陵矢 キャッチャーファウルフライ 2アウト

OUT 4番 柳田 悠岐 サードゴロ 1アウト 2回表 日本ハムの攻撃 OUT 7番 石井 一成 セカンドゴロ 3アウト

OUT 6番 万波 中正 サードゴロ 2アウト

OUT 5番 清宮 幸太郎 ライトフライ 1アウト

OUT 4番 郡司 裕也 センターツーベースヒット ランナー：2塁 1回裏 ソフトバンクの攻撃 OUT 3番 柳町 達 ファーストゴロ 3アウト

OUT 2番 川瀬 晃 空振り三振 2アウト

OUT 1番 周東 佑京 レフトフライ 1アウト 1回表 日本ハムの攻撃 OUT 3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 3アウト

OUT 2番 矢澤 宏太 セカンドゴロ 2アウト

OUT 1番 水谷 瞬 セカンドゴロ 1アウト







