プレミアリーグ第8節が19日に行われ、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

10月のインターナショナルマッチウィーク明けには、プレミアリーグを代表する名門同士の一戦が実現。プレミアリーグ2連覇を目指すリヴァプールは、今季のプレミアリーグ開幕から、チャンピオンズリーグ（CL）やカラバオ・カップ（EFLカップ）も含めた公式戦で7連勝と絶好のスタートを切ったが、9月27日に行われた第6節でクリスタル・パレスに1－2で敗れると、ここからCLも含めた公式戦で3連敗。今節、マンチェスター・シティが勝ち点「3」を積み上げたことで、試合前での順位は3位となっている。

対するマンチェスター・ユナイテッドは、ルベン・アモリム監督体制2年目のシーズンで公式戦3戦未勝利と苦しいスタートを強いられたものの、徐々に白星の数を増やしてきている。前節終了時点での成績は3勝1分3敗。勝ち点「10」の獲得にとどまっているが、上位浮上のため、今節は今季初の2連勝を目指す。

そんな両チームが『アンフィールド』で相まみえるゲーム。リヴァプールに所属する遠藤航はケガのため今季初のメンバー外となった。

試合は立ち上がりの2分に動く。ピッチ中央付近でクリアボールを拾ったブルーノ・フェルナンデスが右サイドへ広げると、アマド・ディアロが左足アウトサイドでスルーパスを通す。抜け出したブライアン・ムベウモがニアサイドを撃ち抜き、アウェイチームのマンチェスター・ユナイテッドが先手を取った。

ホームで痛恨の失点を喫したリヴァプールは14分、モハメド・サラーの蹴ったフリーキックをフィルジル・ファン・ダイクが頭で合わせ、この試合最初のシュートを放つと、21分にはチャンスを構築。自陣でセカンドボールを拾ったドミニク・ソボスライが斜めのパスを入れたところから、リヴァプールがカウンターへ転じ、サラーからのパスを受けたコーディ・ガクポが右足でフィニッシュまで持ち込む。しかし、ここはファーポストに嫌われた。

対するマンチェスター・ユナイテッドは、守備時には低い位置で中央を固めるブロックを構築し、リヴァプールの攻撃陣に付け入る隙を与えない。24分には追加点のチャンスも作り出す。マテウス・クーニャがサイドチェンジで右サイドへ広げ、アマドがドリブルでボックス内まで侵入。相手を引き寄せてマイナスへ折り返すと、最後はB・フェルナンデスが右足で狙ったが、ここは右ポストをかすめて枠の外へ外れた。

直後の27分には、奪ってからのラインブレイクでマンチェスター・ユナイテッドが決定機を作り出したが、ムベウモとメイソン・マウントのシュートはGKギオルギ・ママルダシュヴィリに阻まれる。対するリヴァプールもサラーやアレクサンデル・イサクらがフィニッシュまで持ち込むシーンを作ったが、ゴールをこじ開けるには至らず、前半はこのままマンチェスター・ユナイテッドの1点リードで終了した。

後半に入ると立ち上がりの50分、リヴァプールがゴールを脅かす。ボックス左でサラーからの浮き球ボールを収めたガクポが、内側への持ち出しから右足を振ったが、シュートは再びポストに直撃した。

両チームが選手を入れ替えた後の65分には、リヴァプールがビッグチャンスを迎える。途中出場していたフロリアン・ヴィルツからの横パスを受けたミロシュ・ケルケズが、左足でアーリークロスを送ると、ファーサイドでフリーだったサラーにボールが渡る。うまく収めて左足を振ったが、飛び出してきたGKセンヌ・ラメンスが気になってか、枠に飛ばすことはできない。

以降は攻守の切り替えスピードの速さが際立ち、双方ともに奪ってからスピーディかつ正確な攻撃でゴールに迫る場面を作り出すが、その回数が多かったのはリヴァプール。ウーゴ・エキティケやカーティス・ジョーンズらがシュートまで持ち込みながら、仕留めることはできずに終盤へ入ったが、『アンフィールド』で試合をこのまま終わらせることはなかった。

78分、リヴァプールはコーナーキックが跳ね返された後、1度はムベウモにボールが渡るが、即座にファン・ダイクがボールを奪い返す。ルーズボールを拾ったエキティケがボールをキープすると、ボックス内の混戦でヴィルツがうまくボールを収め、スルーパスに抜け出したフェデリコ・キエーザが左足で折り返す。最後はファーサイドに詰めていたガクポが押し込み、リヴァプールが試合を振り出しに戻した。

これで勢いはリヴァプールに傾き、逆転まで持ち込むかとまで思えたが、マンチェスター・ユナイテッドは一瞬の隙を見逃さなかった。83分、ソボスライのGKママルダシュヴィリをめがけたスローインが短くなり、蹴り出したボールをマンチェスター・ユナイテッド側が拾うと、ベンヤミン・シェシュコからのスルーパスでマテウス・クーニャが強引にフィニッシュまで持ち込む。このプレーで左コーナーキックを獲得すると、ショートで繋いでムベウモが強烈なミドルシュート。1度は跳ね返されたが、こぼれ球を拾ったB・フェルナンデスが浮き球のボールを送り、最後はハリー・マグワイアがヘディングシュートを沈める。土壇場でマンチェスター・ユナイテッドが前へ出た。

直後にはジェレミー・フリンポンからのクロスボールで、ガクポにビッグチャンスが到来したが決められず。8分間のアディショナルタイムはリヴァプールが怒涛の猛攻を見せたが、マンチェスター・ユナイテッドがなんとか凌ぎ切り、試合はタイムアップを迎えた。

この結果、マンチェスター・ユナイテッドがアモリム監督体制で初のプレミアリーグ連勝を成し遂げた。『アンフィールド』で勝利するのは、2015－16シーズンの第22節（○1－0）以来、10年ぶりの出来事となっている。一方で、リヴァプールは公式戦4連敗。『アンフィールド』でプレミアリーグの試合を落とすのは、昨シーズンの第4節ノッティンガム・フォレスト戦（●0－1）以来、約1年ぶりとなった。

この後、リヴァプールは22日、CL・リーグフェーズ第3節で堂安律を擁するフランクフルトの本拠地に乗り込む。一方、マンチェスター・ユナイテッドは25日、次節のプレミアリーグで三笘薫が所属するブライトンをホームに迎える。

【スコア】

リヴァプール 1－2 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

0－1 2分 ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）

1－1 78分 コーディ・ガクポ（リヴァプール）

1－2 84分 ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）

【スターティングメンバー】

リヴァプール（4－2－3－1）

GK：ギオルギ・ママルダシュヴィリ

DF：コナー・ブラッドリー（62分 フロリアン・ヴィルツ）、イブライマ・コナテ、フィルジル・ファン・ダイク、ミロシュ・ケルケズ

MF：ライアン・フラーフェンベルフ（62分 カーティス・ジョーンズ）、アレクシス・マック・アリスター（62分 ウーゴ・エキティケ）；モハメド・サラー（85分 ジェレミー・フリンポン）、ドミニク・ソボスライ、コーディ・ガクポ

FW：アレクサンデル・イサク（72分 フェデリコ・キエーザ）

マンチェスター・ユナイテッド（3－4－2－1）

GK：センヌ・ラメンス

DF：マタイス・デ・リフト、ハリー・マグワイア、ルーク・ショー（85分 レニー・ヨロ）

MF：アマド・ディアロ（58分 パトリック・ドルグ）、カゼミーロ（58分 マヌエル・ウガルテ）、ブルーノ・フェルナンデス（85分 コビー・メイヌー）、ディオゴ・ダロト；ブライアン・ムベウモ、メイソン・マウント（61分 ベンヤミン・シェシュコ）

FW：マテウス・クーニャ

【ゴール動画】ムベウモが電光石火の先制弾