プレミアリーグ第8節が19日に行われ、トッテナム・ホットスパーとアストン・ヴィラが対戦した。

トーマス・フランク新監督を迎え入れたトッテナム・ホットスパーは、ここまでのリーグ戦で4勝2分1敗と上々の立ち上がりに。現在は公式戦7試合無敗をキープしている。対するアストン・ヴィラは、リーグ戦開幕5戦勝ちなしと苦しい立ち上がりとなったが、その後はUEFAヨーロッパリーグ（EL）を含めて公式戦4連勝を達成。前節は2－1でバーンリーに競り勝っている。

試合はトッテナムが先手を取る展開に。5分にCKの流れからモハメド・クドゥスが左サイドからクロス。ジョアン・パリーニャが折り返し、そこにロドリゴ・ベンタンクールが合わせ、ホームチームが立ち上がりから試合を動かす。

お互いがミドルブロックを形成しプレスを掛け合うなか、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャーズが右足を振り抜きミドルシュート。強烈な一撃がネットに突き刺さり、試合を37分に振り出しに戻す。その後はトッテナムがサイドからの打開を試み、やや優勢となったが1－1で試合を折り返す。

後半に入り、最初のチャンスはトッテナムに訪れる。ケヴィン・ダンソのロングスローからウィルソン・オドベールに決定機。至近距離からシュートを放つが、アストン・ヴィラが体を張った守備でこれを阻止。対するアストン・ヴィラも素早く攻撃からドニエル・マレンがゴールを脅かす。

試合が膠着するなか、アストン・ヴィラが77分に逆転に成功。ハーフライン付近からのロングボールを途中出場のエミリアーノ・ブエンディアが回収。左足に持ち変え鋭いシュートを放ち、ネット揺らした。

1点を追いかけることになったトッテナムはFWランダル・コロ・ムアニを投入し、同点を目指したものの、GKエミリアーノ・マルティネスの牙城を崩すことはできず、このまま試合終了。アウェイのアストン・ヴィラが2－1で逆転勝利を収めている。

トッテナムは次戦、22日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）で南野拓実が所属するモナコと対戦した後、26日には敵地でエヴァートンとの一戦に。アストン・ヴィラは23日にELでゴーアヘッドとの試合後、26日にマンチェスター・シティをホームに迎え入れる。

【スコア】

トッテナム・ホットスパー 1－2 アストン・ヴィラ

【得点者】

1－0 5分 ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム・ホットスパー）

1－1 37分 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

1－2 77分 エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ヴィラ）

【動画】ブエンディアの逆転ミドル！



