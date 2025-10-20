FIFA Uー17女子ワールドカップモロッコ2025が19日に行われ、U－17日本女子代表はU－17ニュージーランド女子代表と対戦した。

U－17女子W杯が10月17日にモロッコで開幕し、大会3日目に日本が登場。グループFに入り、ニュージーランド代表、ザンビア代表、パラグアイ代表と対戦する。今大会は21名が招集され、GK熊澤果歩、DF青木夕菜、MF佐野杏花、MF福島望愛の4名は前回大会も経験している。

初戦ニュージーランド戦に臨んだ日本は4－3－3のシステムを採用。立ち上がりからボールを保持し、主導権を握る展開となる。左サイドからの攻撃を中心に徐々にゴールに迫り、23分、30分と決定的なチャンスを作る。

すると迎えた37分、ニュージーランドの選手が自陣ペナルティエリア内でハンドをしたとされ、オン・フィールド・レビュー（OFR）の結果、日本がPKを獲得。これをキャプテンの青木が冷静に右に流し込み、日本が先制する。

さらに前半アディショナルタイムにもOFRから、日本が再びPKを得たものの、青木の2度目のキックは阻止される。

日本は後半に入り、ニュージーランドを敵陣に押し込み攻め立て続けるも、なかなか追加点を奪うことはできない。ペナルティエリア内で効果的なパスともならず、ミドルシュートは枠の外に飛び、リードしているものの、もどかしい時間帯が続く。

すると迎えた74分、日本に待望の追加点が生まれる。髙橋佑奈のシュートのこぼれ球に反応した福島望愛が押し込み、チーム2点目を記録。さらにその10分後には式田和が試合を決定づける3点目を奪い、このまま試合終了。日本がニュージーランドに3－0で勝利し、初戦を白星で飾った。

次戦は22日に行われ、日本代表はザンビア代表と対戦する。



【スコア】

U－17日本女子代表 3－0 U－17ニュージーランド女子代表

【得点者】

1－0 39分 青木夕菜（PK/U－17日本女子代表）

2－0 74分 福島望愛（U－17日本女子代表）

3－0 84分 式田和（（U－17日本女子代表）