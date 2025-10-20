ブンデスリーガ第7節が19日に行われ、フライブルクとフランクフルトが対戦した。

インターナショナルマッチウィーク明けのブンデスリーガでは、日本代表アタッカーが所属するクラブ同士の対戦が実現。前節終了時点で2勝2分2敗の勝ち点「8」を獲得するフライブルクは、今季のブンデスリーガで2連敗と苦しいスタートを切ったが、以降はヨーロッパリーグ（EL）も含めた公式戦で負けがない。対するフランクフルトは、3勝3敗の勝ち点「9」を積み上げているが、現在はチャンピオンズリーグ（CL）も含めた公式戦で2連敗中。インターナショナルマッチウィークを挟んで、悪い流れを断ち切りたい。

フライブルクに所属する鈴木唯人は、ブンデスリーガで2試合ぶりのベンチ入り。一方で、10月の日本代表活動を終えてチームに合流した堂安律は、古巣戦で今季ブンデスリーガ7試合連続のスタメンに名を連ねた。

試合は序盤の2分に動く。ロビン・コッホからの横パスが乱れた隙をヨハン・マンザンビが見逃さず、インターセプトから持ち運んで、最後は優しいスルーパス。抜け出したデリー・シャーハントが左足で流し込み、フライブルクが先手を取った。

幸先良く先制した後もフライブルクのペースで試合が進み、チャンスの数を増やしていくが、なかなか追加点を奪えない。すると18分、フランクフルトが反撃に出る。ピッチ中央付近でのボール奪取から、パスを受けた堂安がドリブル突破を試みたが、相手に防がれる。だが、相手に当たったルーズボールがボックス内へ流れると、狙っていたヨナタン・ブルカルトが左足でゴールネットを揺らした。

以降も試合の流れは変わらず、フランクフルトのチャンスは限定的だったが、ストライカーはワンチャンスをきっちり仕留める。38分、右サイド高い位置で堂安がジョーディ・マケンゴに厳しくチェックに行き、苦し紛れに蹴り出したボールをジャン・ウズンが拾うと、ここからショートカウンターへ。スルーパスでポケットへ侵入したファレス・シャイビがマイナスへ折り返すと、最後はブルカルトがダイレクトで沈め、フランクフルトが逆転に成功してハーフタイムに突入した。

後半に入ってからも試合の様相は大きくは変わらず、フライブルクが同点を目指して攻撃を目論む。64分にはジュニア・アダムとルーカス・ヘーラーを下げてイゴール・マタノヴィッチ、そして第2節ケルン戦（●1－4）以来の出場となる鈴木を投入。だが、2点目を奪うことはできず、1点ビハインドのまま終盤に突入する。

しかし、試合はこのままでは終わらなかった。87分、ペナルティエリア手前右寄りの位置でフリーキックを獲得すると、ヴィンチェンツォ・グリフォがクロスを匂わせつつ、右足で直接狙う。意表を突く一撃がゴールに突き刺さり、土壇場で同点に追いついた。

試合はこのままタイムアップ。フライブルクは公式戦無敗の試合数を「7」に伸ばし、フランクフルトは公式戦の連敗を「2」でストップした。堂安は74分までプレーした。

この後、フライブルクは23日、EL・リーグフェーズ第3節でユトレヒトをホームに迎える。一方、フランクフルトは22日、同じくホームでCL・リーグフェーズ第3節のリヴァプール戦が控えている。

【スコア】

フライブルク 2－2 フランクフルト

【得点者】

1－0 2分 デリー・シャーハント（フライブルク）

1－1 18分 ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）

1－2 38分 ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）

2－2 87分 ヴィンチェンツォ・グリフォ（フライブルク）

【動画】グリフォの直接FKでフライブルクが同点に持ち込む