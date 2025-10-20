佐久間宣行氏、万博に“行ってよかった”と思うワケ「接した人から…」

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が15日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。13日に閉幕した大阪・関西万博について語った。

佐久間宣行氏

佐久間宣行氏「6月の自分を褒めたい(笑)」

184日間の累計で2,500万人以上が来場し、大きな盛り上がりを見せた大阪・関西万博。佐久間氏は、「しれっと行きました」と打ち明け、「6月ぐらいに、9月のここ空くかもと思って。チケットだけ取っといたのよ」と告白。滞在1日半で、いくつかのパビリオンを楽しめたようで、「ハンガリーがめちゃくちゃよかった」「ネパールパビリオンも、適当でよかったです(笑)。国の感じが出てて」「UAEパビリオンは産油国の余裕を感じるやさしさがあった」と充実した時間を過ごせたようだった。

また、「よかったですよ、マジで。空気がよかったです」と語った佐久間氏は、「パビリオンの方たちともしゃべったんだけど。日本が好きで選抜を勝ち抜いて、日本に来たくて来られた各国の方々が、“うちの国すごくないですか?”っていうポジティブなバイブスがあって。日本のことも好いてくださってるし、自分の国もいいでしょ? って言ってる感じが、接した人みんなから感じた」と感慨深げに回顧。「俺は見れてよかったし、めちゃくちゃパビリオン見れたわけじゃないけど楽しかった」と振り返りつつ、「6月の自分を褒めたい(笑)」と締めくくった。

