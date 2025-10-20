【10月21日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年10月の新商品5品まとめ(10月21日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! ボリュームたっぷりのセットメニューや、秋の味覚を楽しめるお弁当、そして人気のホットスナックまで幅広くラインナップしています。

ローソン2025年10月の新商品まとめ

季節の移ろいを感じるこの時期にぴったりの新商品を、ぜひチェックしてみては?

「よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 499kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※関東(一部)地域では熱量・栄養成分・アレルギー情報が異なるとのこと

※一部地域では商品仕様・栄養成分・アレルギー情報が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ラーメンとチャーハンが同時に楽しめる「よくばりセットメシ」シリーズから新作が登場。醤油ラーメンのコク深いスープと、香ばしいチャーハンの組み合わせはまさに王道。ボリューム満点でお腹も心も満たされる一品です。

「よくばりセットメシ ボンゴレ&トマト」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 715kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ボンゴレとトマトソース、2種類の味わいを一度に楽しめる欲張りなパスタセットが登場です。アサリの旨みとトマトの酸味が絶妙にマッチし、濃厚ながらも後味さっぱりと仕上げられています。食べ応えも十分な一品になります。

「こだわりおだしの生パスタ 鶏ときのこ」(599円)

価格 : 599円

エネルギー : 409kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

照り焼きチキンときのこをトッピングし、香り高いだしを効かせた和風生パスタが登場。リングイネのもちもち食感と、旨みあふれるだしのハーモニーを楽しめる、秋らしい味わいが魅力の商品です。

「ふっくら焼きさば丼」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 409kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

店内で炊いたごはんの上に、ふっくらと蒸し焼きにしたやわらかな塩さばをのせた丼ぶりメニューが登場です。脂のりのよいさばと香ばしい焼き目が食欲をそそるこちら。シンプルながらも満足感のある仕上がりになっています。

「明太マヨinからあげクン」(298円)

価格 : 298円

エネルギー : 272kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ピリッと辛い明太マヨの旨みをぎゅっと詰め込んだ、からあげクンの新フレーバーが登場。ひと口食べるとじんわりとした辛みとマヨのコクが広がり、クセになる味わいに仕上がっています。

まとめ

10月21日発売の新商品は、「よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン」や「こだわりおだしの生パスタ 鶏ときのこ」、「明太マヨinからあげクン」など、バラエティ豊かなラインナップ。気になる商品があれば、ぜひローソンでチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用