ゆうべファミリー治療院は2025年秋より、子どもの不登校で悩む保護者をサポートする、オンライン支援サービスを開始した。

不登校レジリエンス計画

文部科学省の令和5年度調査では、不登校の小中学生は過去最多の約34.6万人と発表され、増加傾向にある。不登校要因の上位は、「学校生活への意欲低下」「不安や抑うつ」「生活リズムの不調」の3つが全体の70%以上を占め、これらは東洋医学でいう「未病」の状態にあたる可能性が高い。そのため、従来のカウンセリングだけでなく、身体の状態や生活習慣を整える視点が極めて重要であるという。

同治療院は、10年以上の不登校支援実績を持つ。提供するオンライン講座「レジリエンス計画」では、公認心理師や鍼灸師といった国家資格を持つ支援者が、心と体へ統合的にアプローチ。東洋医学の知恵と心理支援を組み合わせた、家庭で実践可能なセルフケアを提供する。

レジリエンスに向けて取り組む順序

具体的なメソッドは、「親子の関係性改善」「お灸セルフケアによる「未病」へのアプローチ」「家庭ルール作成」 「デジタル依存への対応」。これらのメソッドを、4回の講座で段階的に提供する。過去の相談では、3カ月後で登校機会改善76%、体調改善90%、生活リズム改善83%などの実績がある。

価格は、事前60分オンライン相談が5,000円(条件付きで無料)、レジリエンス計画オンライン講座は、4回分で6万6,000円(2025年10月末まで4万9,800円)。