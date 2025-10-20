Airbnb Japanは10月7日から、水原希子さんとローラさんが手がけたAirbnbの「Akiya Design Project」の予約を開始した。

水原さんスタイリング監修古河市の古民家外観

「Akiya Design Project」は、全国古民家再生協会と連携し、空き家問題の解決、地域創生、分散型観光への貢献を目指す取り組み。このうち、水原希子さんとローラさんがクリエイティブ監修を担当した2件のリスティングが、宿泊の予約を開始した。

水原さんがスタイリングを担当したのは、茨城県古河市にある約10ヘクタールにも及ぶ広大な敷地に立つ築150年以上の伝統的古民家。現代の住宅では取り入れることが難しい質の高い建材が使われ、構造的にも強く美しい建物だという。水原さんは今回のプロジェクトで、「この土地を訪れる人々が心から楽しめる空間づくり」を意識してスタイリング。そのビジョンに賛同した大工職人やアーティストも参加し、伝統と現代の感性が響き合う特別な場所へと生まれ変わった。

水原さんスタイリング監修のリビング

ローラさんが担当した古民家は、京都府亀岡市にある築70年の建物。

ローラさんスタイリング監修亀岡市の古民家外観

明治から平成にかけて四世代、130年に渡った瓦業を営む仕事場として使われていた建物で、日本家屋らしい伝統的な佇まいや、美しく広がる田園の雄大な眺めが見どころとのこと。ローラさんは、日本を代表するアーティストの作品や照明、希少なアンティークアイテムに加え、この家の歴史を知る「瓦」も物語を伝える大切な語り手として取り入れた。

ローラさんスタイリング監修のリビング

いずれも、11月30日まで宿泊可能。茨城県古河市のリスティングは、1人1泊1万7,640円で、最大8名まで宿泊可能。京都府亀岡市のリスティングは、1人1泊1万7,640円で、最大6名まで宿泊できる。各ゲストの最大宿泊日数は3泊まで。