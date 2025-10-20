トルネックスは10月より、機械工場などで発生するオイルミストを集塵する「リドエアートルネックス」の新機種「RB600」を発売する。

RB600

機械工場では金属加工時に切削油を使用するが、これが蒸発しオイルミストとなって工場内に浮遊する。放置すると、作業員の健康被害、転倒事故、空調機器の故障などを引き起こす危険があるという。

そこで同社では、電子式集塵技術を使った低電力型オイルミストコレクター「リドエアートルネックス RB600」(RB600)を開発した。工作機器に接続すると、オイルミストを効率的に捕集し、清浄な空気を排出する。工作機ごとの個別設置タイプで、レイアウト変更にも対応する。

電子式集塵フィルタの仕組み

圧倒的な省エネ性能が特徴で、一般的な同風量タイプが約700Wを消費するのに対し、RB600はわずか230W(50Hz時)と、約3分の1の消費電力で稼働する。粒子を帯電させて捕集する構造のためフィルタの目詰まりが起こりにくく、長期間安定した吸引力を維持する。

メンテナンスはメーカーに委託できる。人手不足の工場でもスタッフが主業務に専念でき、生産性向上に寄与する。電気代の削減分をメンテナンス費に充当することで、コスト増を抑えた運用も可能となる。