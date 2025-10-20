九重味淋は10月19日、「だし香る万能蜜」(977円)を発売する。
同商品は、250余年の歴史を持つみりんの蔵元が開発した万能調味料。
同社の看板商品である本みりん「九重櫻」とやさしい甘さの甜菜糖、本枯節などから丁寧にとっただしを使用。余計なものを加えず、素材本来の旨味を引き出す原材料だけを使用した。
たまご焼き、酢の物、和え物などの定番メニューに加えるだけで、味わい深い一品に仕上がるという。冷めてもおいしさが続くため、お弁当や作り置きのおかずにも最適とのこと。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
Z世代とはたらく 第97回 【漫画】食事にかける時間は効率化! Z世代の“タイパ飯”
タワマン暮らし 第111回 【漫画】タワマンに住んだ人、一度はこれやるよね？
田舎あるある 第131回 【漫画】どこに行ってもバレる?! 田舎の情報網こわすぎる
職場の謎ルール 第161回 【漫画】残業どころじゃない「みんなで一緒」の謎ルール
主夫の暮らし 第103回 【漫画】掃除したのになぜ髪の毛…? 主夫を襲った“抜け毛の真実”
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。