萩・田町萩焼まつり実行委員会は10月11日～13日、萩焼の展示即売を中心とした、秋の恒例イベント「萩・田町萩焼まつり2025」を山口県萩市で開催する。時間は10時～17時。

萩焼作品例

今回は過去最大となる33店舗(田町商店街24店舗、萩明倫学舎9店舗)が参加する。普段は市内に点在する窯元が集まるため、様々な器を見比べ、自分だけの一品を探すことができる。1,000円前後の普段使いできるものから、美術品レベルまで幅広い価格帯の焼きものが並ぶ。

田町商店街会場

作家本人がブースに立つため、作品の魅力や制作背景などを直接聞くことができる。初めて萩焼に触れる人に向け、2つの会場の総合案内所には、好みや疑問に応じて最適な店舗を提案する「萩焼コンシェルジュ」を設置する。

萩明倫学舎会場

期間中は、会場を巡るDMスタンプラリーも実施。各会場でスタンプを入手すると、萩の特産品をプレゼントする。さらに、萩焼出店店舗で3,000円以上購入してスタンプを入手した人に向け、異なる景品も用意する。

DMスタンプラリーも実施

イベント期間中、萩市内では、「着物ウィークin萩 2025(10月1日～11月15日)、「HAGI FES HANDMADE」(10月11日～13日)、「ヤキモノのチカラ」(10月11日～26日)などさまざまなイベントも開催する。