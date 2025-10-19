元純烈でタレント・俳優の小田井涼平と妻で映画コメンテーターのLiLiCoが、映画『ローズ家～崖っぷちの夫婦～』(10月24日公開)の予告映像で夫婦そろってナレーションに挑戦した。息ぴったりの掛け合いを披露した2人にインタビューし、作品の魅力を聞くとともに、結婚後の変化などを聞いた。

小田井涼平とLiLiCo 撮影:蔦野裕

本作は、ある夫婦の離婚をめぐる“戦争”を描き世界的大ヒットを記録した『ローズ家の戦争』を再映画化したもの。運命の出会いから10年、将来有望な双子にも恵まれ、楽しい結婚生活を送っていた建築家のテオ(ベネディクト・カンバーバッチ)とシェフのアイビー(オリヴィア・コールマン)は、テオの失業を機に夫婦の立場が大逆転。すれ違いが増え、夫婦喧嘩はヒートアップしていき、ついには命懸けの展開に。ローズ夫婦の行き着く先は、離婚か、それとも――?

――『ローズ家～崖っぷちの夫婦～』の魅力をどのように感じましたか?

LiLiCo:名優2人がまさかの夫婦役で共演。周りの役者さんも名俳優ばかりで。そして、ポスターなどでもドタバタな雰囲気が伝わっていると思いますが、その中にリアリティがたくさんあって、衝撃的なエンディングではありますが、見終わったときに自分の大事なパートナーをハグしたいなと思いました。

――試写は別々にご覧になったのでしょうか。

LiLiCo:そうなんです。一緒に見たかったんですけど。なので、帰ってからハグしました(笑)

――小田井さんは作品をご覧になっていかがでしたか?

小田井:たくさんの人の喜怒哀楽が詰まっている作品だなと思いました。単なる恋愛、夫婦関係、親子関係ではなく、ひねった要素が入っているというか、喜怒哀楽の4つではなく、喜怒哀楽変みたいな、「変」な感情もあるなと。グサグサ刺さるところもいっぱいあって、自分たち夫婦とここが似ているなとか、ここは違うなとか思いながら見ていました。







『ローズ家～崖っぷちの夫婦～』場面写真 (C)2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

――ローズ夫婦とどんなところが似ているなと思いましたか?

小田井:お互い仕事をしていく中で、家族という関係性において自分をちょっとずつ見失っていくというか、相手がそうなっているのはわかるのに、自分がそうなっているのは気づかず、そういうすれ違いはあるだろうなと思いました。例えば、「全然自分のこと構ってくれない」と不満に思っているけど、実は自分もそうなってしまっているとか。自分のことには気づかず、相手の文句ばかり言ってしまうというのは、どの夫婦もあるんじゃないかなと思います。

――LiLiCoさんはいかがですか?

LiLiCo:家を建てたときに「でも私が払ったから」と言うところとか(笑)。私は家を建ててないし、全部お金を出しているわけではないけど、フィギュアとか私が買ってあげたんだけどねというのは、たまに言いたくなります。あと、一個気になるところが出てくると、ほかのこともどんどん言いたくなるというのは、女性はそういうところがあるんじゃないかなと。でも、夫婦関係を美化しても仕方ないので、言うべきことは言った方がいいと思っています。

――我慢するのではなく、思ったことはちゃんと言うようにされているんですね。

LiLiCo:そうですね。コミュニケーションを取ることが大事というのは、付き合っていたときから言っています。必ずしも奥さんが3歩下がって歩かなくてもいい。私が道を知っていれば、私が先に歩いていくべきだと思っています。