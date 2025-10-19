フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)が、1995年10月の番組スタートから30周年を迎えた。これを記念して、話題を 集めた作品と「その後」の物語を、5週連続で放送している。

19日に放送される第3弾は、家庭に居場所を失った少年少女たちと、彼らを支え続けた“熱血和尚”廣中邦充さんとの交流を追った「おじさん、ありがとう～ショウとタクマと熱血和尚～」(2019年放送)。取材した八木里美ディレクター(バンエイト)が、放送から6年経って改めて感じる印象的な場面や、「その後」の取材で再会した寺の“卒業生”たちに感じたことなどを語った――。

様々な問題で親元を離れた子どもたちの“居場所”に

愛知県岡崎市の山あいにある小さな寺は「平成の駆け込み寺」と呼ばれ、非行や虐待、いじめ、薬物依存などで親元を離れた子どもたちの“居場所”となっていた。

非行グループに属していたショウは、バイクの窃盗を繰り返し、13歳にして少年鑑別所に送致される寸前に。兄貴分のタクマもまた「九州の中学生ヤクザ」と異名を取るほどの問題児だった。そんな2人を受け入れたのが、住職の廣中邦充さん。子どもたちに「おじさん」と慕われ、時に叱り、時に抱きしめながら、父親のように寄り添い続けた。

しかし、廣中さんの体はがんに冒され、脳への転移が判明。命と向き合いながら、最後まで子どもたちに手を差し伸べ続けた。この番組は、家庭に居場所を失った少年少女と、彼らを支え続けた住職との12年にわたる記録だ。

恵まれていたテレビ制作現場のエネルギーが評価された

改めて過去の映像を見て、「月日が流れるのが本当に早いなと思いました。廣中さんのお葬式の時は本当につらくて、泣きながらカメラを回していたのですが、今見ると少し温かい気持ちになってくるのが不思議です。時間が悲しみを癒やしていくという感覚が、自分の中でありました」という八木D。

印象深いシーンとして挙げるのは、ショウを暴行した暴走族の集団に、廣中さんが会って話をつけに行く場面。見ている側も決闘が始まるのではないかと、ハラハラさせられる緊張感がある。相手の少年の1人が金属バットを持って待ち構えていたこともあり、同行した八木Dは「今見ても危なかったと思います。恐怖の感覚を思い出しました」と振り返りながら、「あれを経験したので、ちょっとやそっとのことでは動じなくなりました(笑)」と心が強くなったそうだ。

また、がんが進行し、歩行も会話もままならない状態の廣中さんが、寺の“卒業生”ミズキの結婚式に現れ、バージンロードを一緒に歩いた奇跡的な場面もハイライトの一つ。

「当初は立つのも無理だということで、ミズキが車いすを押して入場する予定だったのですが、廣中さんが“立てる”とおっしゃるので、一度立って挨拶したら車いすで進みましょうという段取りになっていたんです。こちらもそのつもりでカメラを構えていたのですが、廣中さんが急にミズキを引っ張るようにして歩き出したので、ミズキも私たちもびっくりして。ミズキは肩をギュッとつかむ手から、本当に力の限りで歩こうとしているのが伝わってきて、その覚悟に涙があふれてきたと言っていました」

民放連賞テレビ教養部門・最優秀賞、ATP賞・テレビグランプリ、ニューヨークフェスティバル・銀賞など、国の内外で数々の賞を受賞した、『ザ・ノンフィクション』歴代最多受賞作である「熱血和尚」シリーズ。長期取材のこの作品が評価された理由を、「子どもたちの問題だけど親の問題でもあるし、昔の話だけど今に通じる部分がある。それに、暴走族に囲まれるのは危機管理上の問題がありますし、お寺に泊まり込んで長期間取材するというのも働き方改革が進んだ今では難しい。そうした、ある意味で恵まれていたテレビ制作の現場の時代のエネルギーが、今に伝わったのではないかと思います」と解釈した。