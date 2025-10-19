大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、マックス・マンシー内野手の契約が今季で満了する。球団は1年1000万ドルのオプションを行使するとみられるが、その一方で今オフは後釜になり得る選手の確保に動く可能性もあるかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、プロ野球・東京ヤクルトスワローズに所属する村上宗隆内野手。今季終了時点で通算246本塁打を放っている左の強打者で、今オフはポスティング制度を利用してのメジャー移籍が有力視されている。

同メディアは「ブリーチャーレポートのケリー・ミラー記者は、ドジャースが今オフ村上と大型契約を結ぶと予想している」としつつ、「この冬、そしておそらく今後10年間、村上の名前をよく耳にすることになるだろう。彼は2億ドル以上の契約金で契約する可能性が高い。そしておそらく、多くの人が残念がるだろうが、ドジャースと契約するだろう」というミラー記者の見解を紹介。

続けて、「村上は一塁と三塁を守れる。フレディ・フリーマン内野手が一塁を守れるため、ドジャースではマンシーの代役として起用されることになる。彼はエリート級の強打者であり、ドジャースは巨額投資を躊躇したことがない。既に大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手を擁しており、彼を獲得する上では有利な立場かもしれない」と記している。

【関連記事】

【了】