◆ 岩本氏は「このままでいいんですか、山川穂高？そんな選手じゃないですよね」と激励

ソフトバンクは19日、日本ハムとの「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第5戦に1－7で敗戦。日本シリーズ進出に王手をかけるなかで3連敗を喫し、3勝3敗で20日の第6戦を迎えることになった。

19日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、解説陣が明日の試合のキーマンを挙げた。解説の笘篠賢治氏は「牧原大成を信じて上位で使ってください。牧原の場合はおそらくああだこうだ言うよりも、彼に任せたという方がいい味を出す、束縛するより彼の個性を出してあげた方がいいです」と、ファイナルステージ無安打の牧原の奮起に期待を込めた。

もう1人の解説・坂口智隆氏が「山川穂高ですね。やはり流れを作るという意味では、本塁打というのはすごく野球においては大きい。それをたくさん打てる選手ということで、シーズンの悔しい思いというのもぶつけてほしいなと思う」と語ると、MCの岩本勉氏は「彼に言いたいんですよ、このままでいいんかと。シーズンこのままでいいんですか、山川穂高？そんな選手じゃないですよね、というような発破を掛けたい選手の1人なんですね。守備でもほころびがでたが、ソフトバンク打線に山川穂高ありというような働きを明日は見せていただきたいと思う」と激励を送った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』